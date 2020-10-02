Deprem Etkisine KOSGEB Neşteri

Milletvekili Çalık yaptığı açıklamada, 24 Ocak depreminin ardından KOSGEB’in, Malatya ve Elazığ deprem bölgesine yönelik "Acil Destek Kredisi Programı" başlattığını anımsatarak, işletme başına 100 bin lira üst limitli kredi verdiğini söyledi.

2 BİN 700 İŞLETME DEPREM KREDİSİNDEN YARARLANDI

Çalık,

Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanıyor. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak uygulanıyor. Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye giriyor. KOSGEB, 24 Ocak’tan bugüne kadar Malatya’mızda 2 bin 700 işletmeye toplamda 250 milyon lira kredi desteği verdi. Müracaat süresi bir ay daha uzatıldı ve bu rakamda artış olacaktır.

ifadesinde bulundu.

Milletvekili Çalık, KOSGEB tarafından Malatya’da 2003 yılı öncesinde 178 işletmeye 251 bin lira, 2003-2020 yılları arasında ise 13 bin 638 işletmeye 542 milyon 362 bin lira destek verildiğini kaydetti.