24 Derslikli Okul İçin Protokol İmzalandı

Malatya Valiliği ile hayırsever İş Adamı Sabri Günata arasında Yeşilyurt ilçesinde tamamı yapılarak hibe edilecek olan 24 derslikli Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin protokol düzenlendi. Konuya ilişkin konuşan Vali Aydın Baruş,

Malatya’da 24 Ocak depreminde ve ardı sıra gelen depremlerde çok sayıda eğitim binası ağır hasar gördü. Dolayısıyla bazı okullarımızda ikili eğitim yapmak zorunda kaldık. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan bu okul binaları bizim için önem taşıyor.

dedi.

Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi’nde bulunan 8 bin 869,86 metrekarelik arsa üzerinde hayırsever tarafından Eğitime %100 Destek Kampanyası çerçevesinde 24 derslikli Anadolu Lise binasının, saha tanziminin ve çevre duvarının yaptırılarak mülkiyetinin Hazineye, kullanma hakkının ise Milli Eğitim Bakanlığına devredileceği okul protokolü Vali Aydın Baruş ile Sabri Günata arasında imzalandı.

Hayırsever iş adamı Sabri Günata,

Başından beri Sayın Valimiz ile irtibat halindeyiz. Pandemi dolayısıyla süreç biraz uzadı. Vali bey sürekli ilgi ve alaka göstererek süreci hızlandırarak yapmış olduğu katkılar dolayısıyla bize bu imkânı sağlaması nedeniyle çok teşekkür ediyorum. İnşallah açılışını da beraber yapmayı umut ediyorum.

dedi.

KENDİ TOPRAĞIMIZA HİZMET ETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Hayırsever iş adamı Sabri Günata’nın kardeşi ve Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata ise yapmış olduğu konuşmasında, “Kendi bölgemize, yetiştiğimiz yöremize, kendi toprağımıza hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Burada bir okul ihtiyacı olduğunu ağabeyim Sabri Beye ilettiğimde, bir tanesini ben yapayım dedi. Devletimiz adına Sayın Valime, ailemiz adına da Sabri Ağabeyime çok teşekkür ederim. Çünkü burada annemizin adı yaşayacak. Bizim de yıllardır toplumu kaynaştırma, birleştirme hizmetlerimizi pekiştirmiş olacağız” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Battal Hanbay ise yapmış olduğu konuşmasında, “Okulumuz Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi’nde 1190 ada 16 parselde 8bin 869,86 metrekarelik bir alanda 24 derslikli olarak inşa edilecek. Bu eseri insanlığa ve Malatya’mıza kazandıracağından ötürü Sabri Günata beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

“DEPREMLERDE ÇOK SAYIDA EĞİTİM BİNASI AĞIR HASAR GÖRDÜ”

Bugün Malatya için, Malatya’nın eğitim dünyası için ve Malatya'nın çocukları için çok sevindirici bir olaya vesile olmak güzel bir araya geldik.

diyerek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş,

Öncelikle aramızda bulunan çok değerli işadamı Sabri Günata beyefendiye ve Nadir Günata beyefendiye hoş geldiniz diyorum. Malatya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu sevindirici gelişme Yeşilyurt ilçemizde bulunan Aşağıbağlar Mahallesi’ndeki parselde yaklaşık 9 dönümlük eğitime tahsisli parselde hayırseverimiz tarafından ‘Eğitime %100 Destek Kampanyası’ çerçevesinde 24 derslikli bir Anadolu Lisesi binası yapılması ve çevre müştemilatı ile birlikte bu yapımı öngörülen protokolü imzalamak üzere bir araya geldik. Hayırseverimizin bize bahsetmiş olduğu bu onurun sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Çünkü daha önce de Malatya da önemli iş insanları ile hayırseverlerle birlikte Malatya'ya değişik alanlarda lise, ortaokul, ilkokul binası yapmak üzere protokoller imzaladık. Hepimizin bildiği Malatya 24 Ocak depreminde ve ardı sıra gelen depremlerde çok sayıda eğitim binası ağır hasar gördü. Dolayısıyla Malatya içerisinde yaşayan insanlar olarak bu sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız da yaşıyor, bazı okullarımızda ikili eğitim yapmak zorunda kaldık. Şu anda pandemi nedeniyle çocuklarımızın az bir kısmı okuluna devam ediyor. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan bu okul binalarının çocuklarımızın çok daha ferah koşullarda eğitim alması, donanımıyla gerçekten onların eğitiminin rahat bir ortamda sürdürülmesi okullarımızda bizim için önem taşıyor. Hayırseverlerimizin eğitim konusundaki duyarlılığı gerçekten bizi gururlandırıyor. Malatyalı iş insanı her ne kadar Malatya’da yaşamıyor olsa bile içlerinde duydukları Malatya özlemini ve Malatya insanına faydalı olma endişesini daima taşımalarından dolayı gerçekten bizleri sevindiriyor ve gururlandırıyor. Bu anlamda öncelikle Sabri Günata beyefendiye göstermiş olduğu bu duyarlılıktan dolayı hem ilimiz halkı adına, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz adına, eğitim camiamız adına çok çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Bu protokol çerçevesinde inşa edeceğimiz 24 derslikli binada çocuklarımız çok güzel şartlarda eğitim imkânı bulacaklar ve o bölgede bulunan diğer okullarımızda rahatlamış olacak. Bu yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde biz arsayı hayırseverimize teslim edeceğiz, sonraki süreçte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kontrolünde bu işler devam edecek ve sonuçta İnşallah çok güzel bir eğitim binasına kavuşmuş olacağız.

ifadelerini aktardı.

Eğitim demek, o ülkenin geleceği demek.

diyerek sözlerine devam eden Vali Baruş,

Biz çocuklarımızın daha rahat, daha ferah ve modern koşullarda eğitim almaları için çabalıyoruz. Dünya standartlarına uygun alanlara sahip, atölye ve laboratuvarları olan okullar inşa etmeye çalışıyoruz. Malatya’ya olan vefanızdan ötürü Sabri Beye tekrar teşekkür ediyorum.

diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından okul protokolü imzalanarak hayırlı olması temennilerinde bulunuldu. (Haber Merkezi)