02 Eki 2020 - 12:30- Gündem

Genci Olmayan Cami Bir Şey İfade Etmiyor!

Camiler ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla BUSABAH gazetesine konuşan Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, her sene olduğu gibi bu sene de ülkenin dört bir yanında etkinliklerin yapılacağını ve bunların sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendiğini belirtti. Haftanın anlam ve önemine değinen Işıldar, gençlerin önemine değindi; “Genci olmayan cami bir şey ifade etmiyor” dedi.