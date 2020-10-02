Genci Olmayan Cami Bir Şey İfade Etmiyor!

Cami sayısının fazla olmasının bir şey ifade etmediğini ve cami içerisinde genç bireylerin olması gerektiğinin önemini vurgulayan Müftü Işıldar,
Ne kadar çok camimiz olursa olsun, camilerimizde gençlerimiz yoksa bir anlamı yok; yani genci olmayan cami bir şey ifade etmiyor. Gençlerimiz var, bilgiyle değerler eğitimiyle, doğru bilgiyle, İslam ahlakıyla, milli ve manevi değerlerimizle donatılmamış, eğitilmemiş bir gençlik bir manada bizim geleceğimizi tehlikeye düşürebilir. Öyleyse milli ve manevi geleceğimizi garanti edecek gençlerimizin mutlaka cami ile buluşması gerekiyor.
dedi.
ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA DEĞİŞİK ETKİNLİKLER YAPILACAK
‘ Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ için yapılacak olan etkinliklerden bahseden İl Müftüsü Veysel Işıldar,
Her sene olduğu gibi bu sene de 1-7 Ekim haftası arasında Diyanet İşleri Başkanlığımız ‘Camiler ve Din Görevlileri’ haftası olarak kutlanacak. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında değişik etkinlikler yapılacak. Bu sene camilerimizin belli bir süre kapalı kalması ve bunun neticesinde camilerimizde de sosyal mesafeye, maskeye ve temizliği dikkat edilerek namaz kılınması, Kur’an kurslarımızın belli bir süre kapalı kalması neticesinde birçok faaliyetimiz sosyal medya üzerinden yapıldı ve hala da yapılmaya devam ediliyor. Bu hafta münasebetiyle de şu anda birçok faaliyetimizi camilerde yapmaya çalışacağız. Mesela camilerimizde dualar yapılacak. Hatim-i şerifler okundu. Malatya’da her bir görevlimize bir hatim vermek suretiyle o hatimlerin okunmasını sağladık. Yarın da Cuma namazından önce inşallah Kernek Camii’nde bu hatim-i şeriflerin duası yapılacak. Bu duada içinde bulunduğumuz sıkıntılı durumun milletimizin ve bütün insanlığın üzerinden uzaklaşması için bu salgın hastalığın şifa bulması için ve bütün hastalıkların belaların musibetlerin üzerimizden uzak olması için inşallah hatim duasıyla beraber bu duaları da yapacağız.
şeklinde konuştu.
YÜZDE 50 İNDİRİMLE SATIŞA SUNULACAK
Yine ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımız değişik kampanyalar başlattı.
kelimelerini sarf eden Işıldar sözlerine şu şekilde devam etti:
Bunlardan bir tanesi de 9 Ekim’e kadar sürecek Diyanet İşleri Başkanlığına ait yayınlarda yüzde 50 indirimle satışa sunulacak. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığımızın dini yayınlar sitesini ziyaret etmeleri yeterlidir, her türlü bilgi mevcuttur. Kargo ücretleri dâhil olmak üzere böyle bir indirime gidildi. Gazeteniz vasıtasıyla da bu bilgiyi vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz.
VATANDAŞLARIMIZIN KUR’AN ÖĞRENME İHTİYAÇLARINI DA GİDERMEK İSTİYORUZ
Pandemi dolayısıyla Kur’an kursu eğitimlerine temkinli bir şekilde devam edeceklerini ve vatandaşın ihtiyacına göre Kur’an öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak istediklerini söyleyen Müftü Veysel Işıldar,
Yine Kur’an kurslarımızda seyreltilmiş eğitim devam edecek. Fakat her hangi bir sebeple ‘ben Kur’an kursuna gitmekte sıkıntı çekerim, evimde Kur’an öğrenmek istiyorum’ diyen vatandaşlarımız varsa biz bunları da değerlendirmeye almak suretiyle vatandaşlarımızın evinde, ofisinde veya onlara uygun bir yerde uygun olacak şartlarda hocalarımızı görevlendirerek vatandaşlarımızın Kur’an öğrenme ihtiyaçlarını da gidermek istiyoruz. Nasıl bir yol seçeceğimizi vatandaşlarımızla konuşarak belirleyeceğiz. Şu anda online veya herhangi bir mekan tahsisi belirlemek doğru olmayabilir. Bunu da ihtiyaca göre karşılamak istiyoruz.
diye konuştu.
Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar söylemlerini şöyle sürdürdü:
Kur’an kurslarımız eğitime başladı. 7 Ekim’e kadar da Kur’an kurslarımızın kayıtları devam edecek. Vatandaşlarımızın Kur’an kurslarımıza ilgi alaka göstermelerini bekliyoruz. 4-6 yaş Kur’an kurslarımız eğitime açıldı. Bütün kurslarımızda yine sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ederek eğitimlere devam edilecek.
GENCİ OLMAYAN CAMİ BİR ŞEY İFADE ETMİYOR
Gençlerin milli ve manevi geleceğimizin bilinciyle donatılmasının gerektiğini ifade eden Işıldar,
‘Camiler Ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle değişik etkinlikler düzenledik. Mesela bunlardan bir tanesi ‘Cami, İlim ve Gençlik’ yarışması adı altında çalışmayan herhangi bir geliri olmayan gençlerimizi bu yarışmaya katılmalarını bekliyoruz. Şu ana kadar iyi bir müracaat oldu. Bu bir deneme ve yazma yarışması yani cami denilince ne anlıyorsunuz, ilim denilince ne anlıyorsunuz, gençlik denilince gençlikten ne anlıyorsunuz gibi deneme yazma yarışması olacak. Burada dereceye giren gençlerimize her kategoride değişik ödüller taktim edeceğiz. Ramazan ayında ‘Yusuf Suresi’nden Hayatıma Notlar’ adında bir yarışma yapmıştık. Üniversite öğrencilerine yönelik bir yarışmaydı. 300’e yakın müracaat olmuştu. Çok sevindirici sonuçlar aldık. Bu yarışmada Yusuf Suresi’nin tefsirini okumalarını ve orada ne anladıklarını bir kompozisyon şeklinde yazmalarını istemiştik. Çok güzel yazılar ve kompozisyonlar çıktı. Bunları değerlendirdik ve ödüllerini takdim ettik. Ne kadar çok camimiz olursa olsun ama camilerimizde gençlerimiz yoksa yani genci olmayan cami bir şey ifade etmiyor. Gençlerimiz var, bilgiyle değerler eğitimiyle, doğru bilgiyle, İslam ahlakıyla, milli ve manevi değerlerimizle donatılmamış, eğitilmemiş bir gençlik bir manada bizim geleceğimizi tehlikeye düşürebilir. Allah korusun. Öyleyse milli ve manevi geleceğimizi garanti edecek gençlerimizin mutlaka cami ile buluşması gerekiyor.
sözlerine yer verdi.
DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR EDİLMİŞ BİRÇOK GENCİMİZLE KARŞILAŞIYORUZ
Son olarak Müftü Işıldar şu ifadelere yer verdi:
Günümüzde terör örgütlerinin devşirdiği dini duyguları istismar edilmiş birçok gencimizle karşılaşıyoruz. Öyleyse burada bize vazife düşüyor. Toplumun her kesiminden olan insanlarımıza, vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu manada doğru sahih ve yüce dinimizin bilgisiyle gençlerimizi buluşturmanın en önemli yolu camilerimizdir. Ve bu konuda da ‘ Gençliğe Değer’ projemiz var.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.