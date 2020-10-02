Memleket Meselesi

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da koronavirüs ( Covid-19) nedeniyle ilk günden itibaren alınan tedbirler şehirde yoğun olarak uygulanıyor ancak bazı aksaklıklar da göze çarpıyor. Her şeye rağmen kentte vaka sayısında artış yaşanması dikkat çekiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün düzenlediği basın toplantısında 12 ilin vaka sayısında artış olduğunu, bu illerin arasında Adıyaman, Elazığ ve Malatya'nın da bulunduğunu aktardı. Bilindiği gibi polisler, sokakta vatandaşları maskelerini doğru şekilde takmaları konusunda uyarırken, zabıta ekipleri de iş yerlerinde esnafın hem maskeli olmasını hem de maskesiz müşteri almamasını istiyor. Bazı kişilerin kurallara uymakta inat ettiği de gözleniyor.
Konuya ilişkin yorumda bulunan vatandaşlar,
Uyarılara uymalıyız. Virüse yakalandıktan sonra neye yarıyor. Kurallara uymayanları zorlamakla olmuyor. Virüsü kaptıktan sonra akıllanırlar ama o da geç olur.
diyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.