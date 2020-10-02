Memleket Meselesi

Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da koronavirüs ( Covid-19) nedeniyle ilk günden itibaren alınan tedbirler şehirde yoğun olarak uygulanıyor ancak bazı aksaklıklar da göze çarpıyor. Her şeye rağmen kentte vaka sayısında artış yaşanması dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün düzenlediği basın toplantısında 12 ilin vaka sayısında artış olduğunu, bu illerin arasında Adıyaman, Elazığ ve Malatya'nın da bulunduğunu aktardı. Bilindiği gibi polisler, sokakta vatandaşları maskelerini doğru şekilde takmaları konusunda uyarırken, zabıta ekipleri de iş yerlerinde esnafın hem maskeli olmasını hem de maskesiz müşteri almamasını istiyor. Bazı kişilerin kurallara uymakta inat ettiği de gözleniyor.

Konuya ilişkin yorumda bulunan vatandaşlar,

Uyarılara uymalıyız. Virüse yakalandıktan sonra neye yarıyor. Kurallara uymayanları zorlamakla olmuyor. Virüsü kaptıktan sonra akıllanırlar ama o da geç olur.

diyor.