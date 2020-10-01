“Milli Araya Moralli Girelim”

Yeni Malatyaspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının çalışmalarına kendi tesislerinde devam ediyor. Günü maçın taktik çalışmasını yaparak değerlendiren temsilcimizde tüm oyuncuların takımla birlikte çalışması teknik heyetin yüzünü güldürürken, teknik patron Hamza Hamzaoğlu ilk 3 haftada 7 puan toplayan Antalyaspor karşılaşması öncesi oyuncularını uyardı. Milli araya moralli girmek, camianın kaybolan güvenini yeniden kazanmak için Antalyaspor maçında ne olursa olsun galibiyet elde etmek istediklerini oyuncularıyla paylaşan deneyimli teknik adam, savunmada yenilen basit goller için orta saha ve kenar bekleri ayrıca uyardı. Hücum hattında ise son vuruşlar ve üretkenlik konusuna dikkat çeken Hamza hoca, Adem, Cueva ve Fofana’dan daha fazla inisiyatif almalarını istedi. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının son çalışmasını yarın yaparak kendi tesislerinde kampa girecek.