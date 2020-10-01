Yeni Malatyaspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının çalışmalarına kendi tesislerinde devam ediyor. Günü maçın taktik çalışmasını yaparak değerlendiren temsilcimizde tüm oyuncuların takımla birlikte çalışması teknik heyetin yüzünü güldürürken, teknik patron Hamza Hamzaoğlu ilk 3 haftada 7 puan toplayan Antalyaspor karşılaşması öncesi oyuncularını uyardı. Milli araya moralli girmek, camianın kaybolan güvenini yeniden kazanmak için Antalyaspor maçında ne olursa olsun galibiyet elde etmek istediklerini oyuncularıyla paylaşan deneyimli teknik adam, savunmada yenilen basit goller için orta saha ve kenar bekleri ayrıca uyardı. Hücum hattında ise son vuruşlar ve üretkenlik konusuna dikkat çeken Hamza hoca, Adem, Cueva ve Fofana’dan daha fazla inisiyatif almalarını istedi. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının son çalışmasını yarın yaparak kendi tesislerinde kampa girecek.
01 Eki 2020 - 17:40- Spor
“Milli Araya Moralli Girelim”
Süper Lig’de 4. hafta maçında sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak Yeni Malatyaspor bu müsabakanın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor. Sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı sarı kırmızılı ekibimizde son transfer Semih Kaya’nın da takımla birlikte çalışması Hamza Hamzaoğlu’nu memnun etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.