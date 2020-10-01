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01 Eki 2020 - 17:30- Spor

Çelikel Bu Maçtan Umutluymuş!

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, transferle ilgili yaptığı açıklamada, Ligin ilk 3 haftasında aldatıcı skorlar alıp transferi mevcut du...
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Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, transferle ilgili yaptığı açıklamada,

Ligin ilk 3 haftasında aldatıcı skorlar alıp transferi mevcut durumuyla kapatmamak bir taraftan da ilerisi adına hayırlı olmuş olabilir.

dedi.

Takımdaki son durum ve transferle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelikel, transferin son gününe kadar eksik gördükleri mevkilere oyuncu almak adına çabalayacaklarını kaydetti. Transferde fayda sağlayacak isimlerle masaya oturduklarını kaydeden Çelikel,

Aslında bakıldığında ileri uç anlamında iyi bir kadro oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Savunmamızda biraz eksiklikler var, onu da kapatacağız inşallah. Kaliteli bir takım kurduğumuza inanıyorum. Yenilerin uyum süreci, oyun sistemine entegre oluşları belli bir süreci istiyor. Bu anlamda Antalyaspor maçından ben umutluyum. İnşallah takımımız Antalyaspor’u yenerek çıkışa geçecektir

dedi. Çelikel transferle ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:

Ligin ilk 3 haftasında aldatıcı skorlar alıp transferi mevcut durumuyla kapatmamak bir taraftan da ilerisi adına hayırlı olmuş olabilir. Bu maçlarda eksiklerimizi daha net gördük. Bu anlamda fayda sağlayacağını düşündüğümüz isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah transfer dönemi tamamlanana kadar eksiklerimiz tamamen kapatacağız.

 (İHA)

# yeni malatyaspor, hakkı Çelikel, antalyaspor, Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel

01 Eki 2020 - 17:30 Malatya- Spor

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