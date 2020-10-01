MHK Ulusoy’u atadı

Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’de 4. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Malatya – Antalya karşılaşmasına Alper Ulusoy atandı. Daha önce 3 kez Malatyaspor maçına çıkan Ulusoy’un düdük çaldığı karşılaşmalarda sarı kırmızılı temsilcimiz, Galatasaray’a 5 – 2 ve 1 – 0, Alanyaspor’a 3 – 2 mağlup oldu. İşte haftanın mücadelelerinde düdük çalacak hakemler:
02.10.2020-Cuma:
20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR (H) BAHATTİN ŞİMŞEK
20:00 G.ANTEP FUTBOL KULÜBÜ - TRABZONSPOR (H) FIRAT AYDINUS
03.10.2020- Cumartesi:
13:30 YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR (H) ALPER ULUSOY
16:00 B. BLD. ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR (H) ÜMİT ÖZTÜRK
16:00 M. BAŞAKŞEHİR FK - GÖZTEPE (H) ÖZGÜR YANKAYA
19:00 FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK (H) YAŞAR KEMAL UĞURLU
04.10.2020-Pazar:
13:30 DENİZLİSPOR - KONYASPOR (H) HÜSEYİN GÖÇEK
16:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. – GENÇLERBİRLİĞİ (H) METE KALKAVAN
16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR (H) ATİLLA KARAOĞLAN
19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. (H) CÜNEYT ÇAKIR
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.