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01 Eki 2020 - 17:10- Spor

MHK Ulusoy’u atadı

Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor arasında 3 Ekim’de Malatya’da oynanacak karşılaşmada İzmir Bölgesi’nden Alper Ulusoy düdük çalacak.

Fatih Avcı
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 Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’de 4. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Malatya – Antalya karşılaşmasına Alper Ulusoy atandı. Daha önce 3 kez Malatyaspor maçına çıkan Ulusoy’un düdük çaldığı karşılaşmalarda sarı kırmızılı temsilcimiz, Galatasaray’a 5 – 2 ve 1 – 0, Alanyaspor’a 3 – 2 mağlup oldu. İşte haftanın mücadelelerinde düdük çalacak hakemler:

02.10.2020-Cuma:
20:00 MKE ANKARAGÜCÜ -  KAYSERİSPOR (H) BAHATTİN ŞİMŞEK
20:00 G.ANTEP FUTBOL KULÜBÜ - TRABZONSPOR (H) FIRAT AYDINUS

03.10.2020- Cumartesi:
13:30 YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR (H) ALPER ULUSOY
16:00 B. BLD. ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR (H) ÜMİT ÖZTÜRK
16:00 M. BAŞAKŞEHİR FK - GÖZTEPE (H) ÖZGÜR YANKAYA
19:00 FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK (H) YAŞAR KEMAL UĞURLU

04.10.2020-Pazar:
13:30 DENİZLİSPOR - KONYASPOR (H) HÜSEYİN GÖÇEK
16:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. – GENÇLERBİRLİĞİ (H) METE KALKAVAN
16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR (H) ATİLLA KARAOĞLAN
19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. (H) CÜNEYT ÇAKIR

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01 Eki 2020 - 17:10 - Spor

Muhabir Fatih Avcı

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