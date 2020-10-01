MHK Ulusoy’u atadı

Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’de 4. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Malatya – Antalya karşılaşmasına Alper Ulusoy atandı. Daha önce 3 kez Malatyaspor maçına çıkan Ulusoy’un düdük çaldığı karşılaşmalarda sarı kırmızılı temsilcimiz, Galatasaray’a 5 – 2 ve 1 – 0, Alanyaspor’a 3 – 2 mağlup oldu. İşte haftanın mücadelelerinde düdük çalacak hakemler:

02.10.2020-Cuma:

20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR (H) BAHATTİN ŞİMŞEK

20:00 G.ANTEP FUTBOL KULÜBÜ - TRABZONSPOR (H) FIRAT AYDINUS

03.10.2020- Cumartesi:

13:30 YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR (H) ALPER ULUSOY

16:00 B. BLD. ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR (H) ÜMİT ÖZTÜRK

16:00 M. BAŞAKŞEHİR FK - GÖZTEPE (H) ÖZGÜR YANKAYA

19:00 FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK (H) YAŞAR KEMAL UĞURLU

04.10.2020-Pazar:

13:30 DENİZLİSPOR - KONYASPOR (H) HÜSEYİN GÖÇEK

16:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. – GENÇLERBİRLİĞİ (H) METE KALKAVAN

16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR (H) ATİLLA KARAOĞLAN

19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. (H) CÜNEYT ÇAKIR