Emre’den Kral Başlangıç

Yeşilyurt Belediyespor’un sezon başında Nevşehir Belediyespor’dan transfer ettiği Emre Gemici, Çankaya maçında kaydettiği 4 golle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı hücum oyuncusu geride kalan iki haftada 4 grup içerisinde en fazla gol kaydeden isim oldu. 2. Grup’ta Ali Özgür Basa 3 gol, 3. Grup’ta Burhanettin Çakırefe 2 gol, 4. Grup’ta Ömer Faruk Sezgin 3 gol kaydetti. Emre Gemici’nin flaş performansı takımını sırtlarken, bu hafta liderle karşılaşacak turuncu yeşilli ekipte en büyük koz da Ordulu oyuncu olacak. 26 yaşındaki çıkış yapan futbolcu geçtiğimiz sezonu 19 golle tamamlamıştı. Yeşilyurt Belediyespor bu hafta sahasında Pazar günü Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak.