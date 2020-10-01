Yeşilyurt Belediyespor’un sezon başında Nevşehir Belediyespor’dan transfer ettiği Emre Gemici, Çankaya maçında kaydettiği 4 golle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı hücum oyuncusu geride kalan iki haftada 4 grup içerisinde en fazla gol kaydeden isim oldu. 2. Grup’ta Ali Özgür Basa 3 gol, 3. Grup’ta Burhanettin Çakırefe 2 gol, 4. Grup’ta Ömer Faruk Sezgin 3 gol kaydetti. Emre Gemici’nin flaş performansı takımını sırtlarken, bu hafta liderle karşılaşacak turuncu yeşilli ekipte en büyük koz da Ordulu oyuncu olacak. 26 yaşındaki çıkış yapan futbolcu geçtiğimiz sezonu 19 golle tamamlamıştı. Yeşilyurt Belediyespor bu hafta sahasında Pazar günü Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak.
01 Eki 2020 - 16:15- Spor
Emre’den Kral Başlangıç
3. Liglerde ilk iki haftalık bölüm geride kalırken, 4 grupta da haftaya damgasını Yeşilyurt Belediyespor’lu Emre Gemici vurdu. 4 gol kaydeden başarılı oyuncu gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.