İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Açıklama

İlkokul, ortaokul ve liselerde kısmî yüz yüze eğitimin başlaması sonrasında Malatya’daki okullarda dezenfektan ve temizlik malzemesi sıkıntısı yaşandığı yönündeki haberlere cevap veren Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde kısmi zamanlı eğitim görebilmeleri için okullar açılmadan önce bütün tedbirlerin alındığını ve alınan tedbirler kapsamında bütün okullara yeterli sayıda dezenfektan ve maske dağıtımının yapıldığını belirtti.

Bazı haber sitelerinde ‘Okullarda Dezenfektan Sıkıntısı’ başlığı altında “İlkokul, ortaokul ve liselerde kısmî yüz yüze eğitimin başlaması sonrasında Malatya’daki okullarda dezenfektan ve temizlik malzemesi sıkıntısı başladığı” iddialarına ilişkin Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

YETERİ KADAR EL ANTİSEPTİĞİ BULUNMAKTA

Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde kısmi zamanlı eğitim görebilmeleri için okulların açılmadan önce bütün tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, alınan tedbirler kapsamında bütün okullara yeterli sayıda dezenfektan ve maske dağıtıldığından bahsedilerek, şunlara yer verildi:

Okul binasının girişi ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asıldı.

Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde yeteri kadar el antiseptiği bulunmakta.

Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binalarının genel temizliği yapıldı.

Okullarımızda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği bulundurulmakta.

Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edildi.

Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapıldı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlendi.

Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlendi ve daha birçok önlemler alındı.

(Haber Merkezi)