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01 Eki 2020 - 15:30- Siyaset

O Kâğıt Monilya Hastalığını Ortadan Kaldırmayacak!

Tarım İl Müdürlüğüne seslenen CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Muhtarlara imzalattığınız kâğıt monilya hastalığını ve monilya hastalığından kaynaklı zararları ortadan kaldırmayacaktır” dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz,

Tarım İl Müdürlüğüne geçtiğimiz günlerde birkaç tane soru sormuştuk. Sanırım Tarım İl Müdürlüğünün çalışmadığı yerlerden sorduk veya soruların cevapları zordu da herhangi bir açıklama gelmedi. Aslında Tarım İl Müdürlüğüne sorduğumuz soruların cevaplarını basitti. Monilya hastalığından dolayı Malatya’ya bu yıl 10 milyon TL para gelmişti. Biz bu paranın ne kadarının çiftçiye dağıtıldığını, hepsi dağıtıldıysa çiftçiye yetmediyse ek bir talep yapılıp yapılmadığını, nasıl bir tespitle paranın dağıtıldığını, neden adaletsiz bir dağıtım gerçekleştiğini sormuştuk. Bu soruların cevabını alamadığımız gibi bu soruların ardından tarım ilçe müdürlükleri harekete geçti. Tarım ilçe müdürlükleri para vermedikleri, monilya hastalığından çiftçinin zarar gördüğü ve destek alamadığı köy muhtarlarına giderek adeta baskıyla monilya hastalığı köyümüzde görülmemiştir diyerek imza toplamaya başladılar. Ayrıca bir şey daha yaptılar söylediklerimiz karşısında. Monilya hastalığından para verdikleri çiftçilere giderek para verdiklerine dair kâğıt imzalatmaya başladılar. Biz monilya hastalığından dolayı kimin para aldığını biliyoruz. Muhtarlara kağıt imzalatmanız bir gerçeği değiştirmeyecektir. Muhtarlara imzalattığınız kâğıt monilya hastalığını ve monilya hastalığından kaynaklı zararları ortadan kaldırmayacaktır

diye konuştu.

“BU KONUYU UNUTTURMAYACAĞIZ”

Başkan Kiraz, şunları aktardı:

Yapmanız gereken şudur; çıkıp objektif bir şekilde kamuoyuna hesap vermeniz gerekiyor. Tarım ilçe müdürlükleri çıkıp biz bu işte yanlış yaptık özür diliyoruz, tekrardan şu kadar çiftçinin zararı karşılanmadı, bundan dolayı da şu kadar çiftçinin zararının karşılanması için şu kadar miktar talep ediyoruz demesi lazım.  Aksi bir durum Tarım İl ve ilçe müdürlükleri üzerindeki şaibeyi artırmaktadır. Şuanda tarım il müdürlüklerine çiftçinin güveni noktasında ciddi bir hasar oluşmuştur. Monilya hastalığından kaynaklı birçok çiftçinin zararı devam etmektedir. Sayın Valimize bir çağrıda bulunmuştuk. O çağrımızı da yineliyoruz. Bu kurumların başındaki kişi Sayın Valimizdir. Sayın Valimizin bir an önce bu duruma el atmasını ve el atarken de Tarım İl ve ilçe müdürlüklerini aklamanın peşine düşmekten ziyade olayın çözümü nasıl olur diye düşünmelerini ve gerekiyorsa da yeniden talepte bulunmalarını sayın valimizden talep ediyoruz. Gelinen durum itibariyle olay daha da alevlenmiş gözüküyor. Destek alamayan bütün çiftçilerimiz yeni bir araştırmanın yapılmasını istiyor, tarım ilçe müdürlüklerinin objektif bir değerlendirme yapmasını istiyor ve bu değerlendirme ile birlikte bazı ilçelere fazla bazı ilçelere düşük, bazı ilçelere hiç verilmeyen bu desteğin mutlaka adaletli bir sisteme getirilmesi gerekiyor. Biz bu konuyu unutturmayacağız. Çiftçiler adına Malatya adına bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bütün çiftçilerin monilya hastalığından kaynaklı sorunları çözülene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Açıklamalarımızla, ziraat odalarımızla iletişim halinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletvekilimiz Veli Ağbaba da Meclis açıldığında bu konuyu gündeme taşıyacaktır. Konunun bir an önce yetkililer tarafından çözülmesini bekliyoruz.

(Haber Merkezi)

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01 Eki 2020 - 15:30 Malatya- Siyaset

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