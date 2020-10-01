Kaza Yapınca Yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık yoluyla çalınan motosikletlerle ile ilgili yapılan çalışmalarda, Güzelyurt Mahallesi’nde gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, şüpheli iki şahsı bir motosiklet üzerinde Güzelyurt istikametinden Baharlı istikametine seyir ederken gördü. Sürücü polis tarafından kontrol edilmek üzere durdurulmaya çalışıldığı esnada motosiklet sürücüsü durmayarak kaçtı. Bir süre sonra direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.

Şüpheli iki şahıs gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında Y.K. isimli şahısta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler Y.K. ve C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada, polis tarafından yapılan çalışma neticesinde motosikletlerden diğeri de İstasyon mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. (İHA)