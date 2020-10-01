Bingöl’den Sağlık Çalışanlarına Destek Çağrısı

Koronavirüs’ün Türkiye’de yayılmasıyla birlikte büyük bir fedakârlıkla hizmet eden sağlık çalışanları ne yazık ki hak ettikleri değeri bulamadıkları iddia ediliyor. Hem maddi hem de manevi yönden sağlık çalışanlarına gerekli değer verilmesini isteyen Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, yaptığı basın açıklamasıyla önemli değerlendirmeler yaptı

Pandemi süreci içerisinde sağlık çalışanlarının iş yükünün ciddi bir şekilde arttığına dikkat çeken Başkan Bingöl, sağlık çalışanlarının sahada maddi yönden ölçülemeyecek kadar görevlerini yerine getirdikleri gibi manevi yönden de görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

“ŞAHİT OLUYORUZ”

6 ay içerisinde yüzlerce sağlık çalışanının Koronavirüs’e yakalandığını ifade eden Başkan Bingöl,

İnsanlar Koronavirüs olan akrabalarının, kapısının önündeki komşularının bile yanına gitmezken sağlık çalışanları zor şartlar altında kendi görevlerini ifade ediyorlar. Ailelerinden, işlerinden, çocuklarından uzak bir şekilde görevlerini yapıyorlar ve bu süreç içerisinde çok ciddi bir şekilde yıprandılar. Sağlık çalışanlarının yüzlercesinin test sonucu açıklandı. 6 ay içerisinde 100’lerce sağlık çalışanı Koronavirüs’e yakalandılar. Bu şartlar altında birinci dereceden yakınlarının bir dakika yanında bile durmak istemeyen vatandaşların aksine sağlık çalışanları bu hastalarla içli dışlı ve zor şartlar altında çalışıyorlar ve ‘bu hastalara nasıl faydalı olabiliriz?’ diye fedakârca çalışıyorlar ve bizler de bunlara şahit oluyoruz. Bu hizmetlerin ülkemiz başarılı bir şekilde yürütüldüğü görünüyor.

diye konuştu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONU BOZULMAMALI”

Sağlık çalışanlarının manevi olarak da yıprandığına dikkat çeken Başkan Bingöl,

Sahada zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarının manevi olarak da çok ciddi bir şekilde yıprandığı görünüyor. Bakanlığımızın, idarecilerimizin, yöneticilerimizin sağlık çalışanlarının yanında olduğunu hissettirmeleri gerekiyor. Eğer sağlık çalışanlarıyla birlikte hareket edilirse çok ciddi bir moral ve motivasyon kaynağı olabileceğini düşünüyoruz. Burada sözde değil, icraatla sağlık çalışanlarının yanında olunduğunun ispatlanması gerekir. Bu hususta hem idarecilere hem de Bakanlığımıza Malatya’nın ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olarak istişare ederek ve sahadaki sıkıntıları birlikte paylaşarak sağlık çalışanlarına destek olunması lazım. Maddi yönden bazı şeyler ön plana çıkarıp sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonları bozulmamalı. Bu süreçte Bakanlık ve bürokrasi düzeyinde yapılacak herhangi bir şey varsa, bunun altyapısı sağlam bir şekilde hesaplanıp, değerlendirilip bunu böyle sunmak daha mantıklı olacak. Ama maalesef bu süreç içerisinde sağlık çalışanları sahada mutsuz ve umutsuz bir şekilde görevlerini yapıyorlar. Bunlar bizim için çok önemli. Sağlık çalışanlarına ne kadar değer verilirse performanslarının o kadar ve yapacakları işe daha iyi konsantre olup işi daha güzel bir şekilde devam ettireceklerini düşünüyoruz. Biz çalışanlardan bir hayal kırıklığı olmasını istemiyoruz.

şeklinde konuştu.