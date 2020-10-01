Otobüs Seferinden Esrar Çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda 30 Eylül 2020 günü Siirt/Samsun seferini yapan otobüs 2 nolu uygulama noktasında (Elâzığ yolu) durdurulmuş otobüste yapılan aramada bir şahıstan bin 71 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Konu ile alakalı olarak Y.Ç. isimli şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı ve adli makamlara sevk edildi. (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.