Otobüs Seferinden Esrar Çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda 30 Eylül 2020 günü Siirt/Samsun seferini yapan otobüs 2 nolu uygulama noktasında (Elâzığ yolu) durdurulmuş otobüste yapılan aramada bir şahıstan bin 71 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile alakalı olarak Y.Ç. isimli şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı ve adli makamlara sevk edildi. (Haber Merkezi)