Baz Hırsızları Yakalandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca; Malatya ili ve ilçelerinde baz istasyonlarında meydana gelen akü hırsızlığı olaylarını aydınlatmak ve faillerini ortaya çıkarmak maksadıyla bölgede bulunan baz istasyonlarına fotokapan cihazları yerleştirildi.
DİYARBAKIR’A GİTMİŞLER
Konuya ilişkin yapılan açıklamada,
28 Eylül 2020 tarihinde Kale ilçesi Gülenköy Mahallesi’nde bulunan iki ayrı baz istasyonundan hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Olayın öğrenilmesine müteakip fotokapan görüntüleri incelenmiş, hırsızlık yapan şüphelilerin kullandığı araç plakası ve şahısların eşkâlleri tespit edilmiştir. PTS kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde söz konusu aracın Diyarbakır iline gittiği tespit edilmiştir. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile kurulan koordinasyon sonucunda araç ve şüpheli 4 şahıs, 29 Ekim 2020 tarihinde Diyarbakır il merkezinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Araçta yapılan aramada hırsızlık olayında kullanılan suç aletleri araç içerisinde ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı ile yapılan koordine sonucu şüphelilerin alınması için Diyarbakır iline ekip gönderilerek şüpheli şahıslar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden teslim alınarak Kale ilçe Jandarma komutanlığına getirilmiştir.
denildi.
Açıklamanın devamında,
Malatya İl Jandarma Komutanlığı İSTH, KOM, JASAT ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, Kafes/KEP uygulamasından da faydalanılarak yapılan detaylı araştırma sonucunda; Malatya ilinde 8, Diyarbakır ilinde 2 ve Şanlıurfa ilinde 1 olmak üzere toplam 11 hırsızlık olayı aydınlatılmıştır.
bilgileri de paylaşıldı.
Şahısların adli işlemleri Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülüyor. (Haber Merkezi)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.