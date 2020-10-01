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01 Eki 2020 - 13:20- Siyaset

Deprem Kredisinin Kapsamı Genişletilmeli!

Deprem kredisinin kapsamının genişletilmesi talebinde bulunan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sermayesi yoğun sektörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda destek üst limitinin çok yetersiz olduğunun görüldüğünü ifade ederek, bu limitin 500 bin TL olarak yeniden revize edilmesini istedi.
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Deprem kredisinin kapsamının genişletilmesi talebinde bulunan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sermayesi yoğun sektörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda destek üst limitinin çok yetersiz olduğunun görüldüğünü ifade ederek, bu limitin 500 bin TL olarak yeniden revize edilmesini istedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB Başkanlığı’ndan KOSGEB Acil Destek Kredisi’nin kapsamının genişletilmesi, geri ödemesiz sürenin uzatılması ve destek miktarının artırılarak sektör ayrımı yapılmaması talebinde bulundu.

24 Ocak Elazığ depremi ve Covid-19’un Malatya’da tüm sektörlerini olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, deprem sonrası KOSGEB tarafından sunulan Acil Destek Kredisi’nin iş dünyası için çok değerli bir destek olduğunu söyledi.

FARKLI TALEPLER GELDİ

Meslek komitelerinden farklı taleplerin geldiğini dile getiren Başkan Sadıkoğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB Başkanlığı ile yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde Acil Destek Kredisine başvuruların bir ay daha uzatılması hem onay bekleyen hem de yeni müracaat edecek işletmeler için önemli bir gelişme olmuştur. Ancak, meslek komitelerimizden farklı talepler gelmiştir. Gelen bu talepleri değerlendirerek KOSGEB Başkanlığına iletmiş bulunuyoruz. İnşallah iş dünyamızın bu taleplerinin karşılanması hususunda kısa sürede olumlu adımlar atılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ÜST LİMİT 500 BİN TL

KOSGEB Acil Destek Kredilerinin geri ödemelerinde ödemesiz dönemin 2 yıla çıkarılması

diyen Başkan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

Acil Destek Kredisine müracaat süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılması. Acil Destek Kredisi, Malatya’da sadece depremden etkilenen bölgelere verilmesine rağmen, ticaret genel olarak ilin bütününü etkilediğinden ilin genelindeki iş dünyasına sağlanması. Acil Destek Kredisinden KOSGEB veri tabanına giremeyen sektörler istifade edememiştir, depremin etkilerinin göz önünde bulundurularak yılın bu son çeyreğinde Malatya ve Elazığ için pozitif bir ayrımcılık yapılarak sektör ayrımı yapılmaksızın başvuruların alınması. Sermayesi yoğun sektörlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda destek üst limitinin çok yetersiz olduğu görülmektedir, destek üst limitinin 500 bin TL olarak yeniden revize edilmesi. Bugüne kadar desteklerden istifade eden işletmelerin de talep etmeleri halinde üst limit oranında yeniden kredilendirilmesi gibi taleplerde bulunulmuştur.

Covid-19’un iş dünyasını olumsuz etkilediğini hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, “Elazığ merkezli deprem ve Covid-19 iş dünyasını çok ciddi manada olumsuz etkilemiştir. Karadeniz Bölgemizde yaşanan sel felaketinde yaraların sarılması için sağlanan hibe desteklerinin Malatya ve Elazığ illerimizde deprem mağduru vatandaşlarımız ve işletmelerimiz için de uygulanması hususunda, çok değerli katkılarınızı bekler, bugüne kadar ki tüm destek ve katkılarınız için iş dünyamız adına teşekkür ederim” dedi. (Bülten)

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01 Eki 2020 - 13:20 Malatya- Siyaset

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