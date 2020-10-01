Malatya Geleceğe Hazırlanıyor

Malatya ziyaretinin ilk ayağında Hava Limanı Yeni Terminal Binası’nın yerinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya’ya 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde, 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandırdıklarını kaydetti. Malatya’nın hava yolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstleneceğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu,

Ticaret faaliyetleri daha da hareketlenecektir. Malatya’nın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendiriyor, tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’yı da geleceğe hazırlıyoruz.

dedi.

Malatya’ya bir dizi incelemelerde bulunmak için ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hava Limanı Yeni Terminal Binası’nın yerinde incelemelerde bulundu. Programda Bakan Karaismailoğlu’yla birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK üyeleri ve AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Malatya ve kendileri için mutlu bir gün olduğunu söyledi.

PROJELERİ BİR BİR HAYATA GEÇİRİYORUZ

Bakanlık olarak yaptıkları yatırımlarla Türkiye ve Malatya ekonomisinin daha güçlü kalkınması için aralıksız çalıştıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu,

Doğu Anadolu Bölgemizin en gözde şehirlerinden, medeniyetlerin beşiği Malatya’da olduğumuzu ifade ediyor, binlerce yıl öncesinden kök salan kadim tarihiyle Malatya’da sizlerle bir araya gelmekten duyduğumuz mutluluğu belirtiyoruz. Malatya’mızın güzel insanları çiftçisinden, sanayicisine, işçisinden zanaatkarına durmaksızın üreterek hem Malatya’ya hem de ülkemizin ekonomik canlılığına büyük katkı sağlıyor. Biz de Bakanlık olarak yatırımlarımızla Malatya’nın ekonomisinin daha güçlü kalkınması, hemşehrilerimizin refahını ve hayat kalitesini yükseltmesi için aralıksız çalışıyoruz. Ülkemiz coğrafyasının bütünsel kalkınması için 81 vilayetimizin her köşesinde yeni yatırımlarımızı dünyanın gıpta ettiği projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu yatırımlarımız içerisinde hava limanlarımız ve hava yollarımız büyük önem taşıyor. Ülkenin her noktası karadan olduğu gibi, havadan da birbiriyle bağlanırken, aynı zamanda dünyayla sosyal ve ekonomik bağlarımızı güçlendiriyoruz.

ifadelerini kullandı.

KALİTELİ BİR SİVİL HAVACILIK HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANDI

Pek çok yatırım yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu,

Bildiğiniz gibi Bakanlığımızın 2003 yılında başlattığı bölgesel havacılık politikası ve sivil havacılığımız çok hızlı bir büyüme sürecine girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize hedef gösterdiği gibi kısa bir süre içerisinde hava yolu halkın yolu oldu. Havacılıkta özel sektörün önünün açılması ve oluşturulan rekabet ortamı sayesinde halkımıza daha kaliteli bir sivil havacılık hizmeti verilmeye başlandı. Bu büyümeyi nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilir kılmak için pek çok yatırım yaptık. 2003 yılında 26 olan hava limanı sayımızı 56’ya yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi 7 merkezden 56 noktaya ulaştırdık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon yolcu trafiğimize 2019 yılında 209 milyona ulaştı. Bu yatırımlar ile sektör ciromuz 2.2 milyar dolardan, 27.2 milyar dolara yükseldi ve ülkemiz havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini aldı.

şeklinde konuştu.

PROJELERİMİZ ÜLKEMİZİ BÜYÜK HEDEFLERE TAŞIMAKTA

Ulaşım ve haberleşmenin 18 yıllık iktidarları döneminde kendileri için her daim milli bir mesele olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu,

Bugün sadece bölgemiz için değil, tüm dünya için ulaşımın her modunda uluslararası bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülke satında ulaşımın mükemmelleştirilmesi ve haberleşme alanında en güncel teknolojilerle halkımıza hizmet verilebilmesi için ortaya koyduğumuz dev projelerimiz ülkemizi büyük hedeflere taşımaktadır. Ulaşım ve haberleşme 18 yıllık iktidarımız döneminde bizler için her daim milli bir mesele olmuştur. Bu düşüncelerle milli ulaşım ve altyapı politikası başlığı altında bugüne kadar yatırımlara değere katacak adımları hayata geçecek yeni projelerimizi ve reform çalışmalarımızı bir raya getirerek bir çalışma planı oluşturduk. Bu kapsamlı yol haritası dahilinde yapacağımız büyük işleri sizler de inşallah iftiharla takip edeceksiniz.

söylemlerine yer verdi.

TERMİNALİMİZİN KAPASİTESİNİ DAHA ÖNCE ARTIRMIŞTIK

Uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya, Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında ülkemizin rekabet gücünü artırması bakımından büyük öneme sahip.

diyen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

Bu nedenle Malatya’nın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. Ve tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Her noktada sürekli büyüyen ekonomisiyle Malatya’nın uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü olan hava yolu taşımacılığına olan ihtiyaçlarının arttığını çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2003 yılında başlayan devrim niteliğindeki hava yolu yatırımları bu alanda tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da çok önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. 2003 yılında 96 olan uçak trafiği 2019 yılında yüzde 392 artışla 5 bin 389’a yükseldi. 89 bin olan yolcu sayısı 750 bini aştı. Mevcut kapasitesi 500 bin olan yolcu terminalimizin kapasitesini daha önce artırmıştık. Bu sayede son 18 yılda Malatya ekonomisi büyüdü, refahı arttı ve daha fazla yatırıma ihtiyaç duyuldu. Hava yolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin giderek yükselmesi nedeniyle yapılan genişletmelerin ileriye yönelik ihtiyacı karşılamayacağını tespit ettik. Bu amaçla yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine uygun, Malatya’ya yakışan yeni bir terminal binasının inşasına karar verdik, proje çalışmalarına başladık.

“MALATYA’YA YENİ BİR TERMİNAL BİNASI KAZANDIRIYORUZ”

Malatya’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu,

2 Kasım 2020 tarihinde Malatya Hava Limanı Terminal Binası ve mütemmimlerin yapımı ihalesini gerçekleştireceğiz. Malatya’ya 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde, 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası kazandırıyoruz. Sadece terminal binası yapmakla kalmayacak. 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası, hava limanı giriş nizamiye binası, hava limanı iç bağlantı yolları, otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik apron ve yer hizmetleri araç sahası inşa edeceğiz. Yeni Malatya’ya dört başı mamur, hiçbir eksiği olmayan modern bir hava limanı yapıyoruz. Yeni Terminal Binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya Hava Yolu Taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecek. Malatya’ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış sağlanacak. Bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayacak. Ticaret faaliyetleri daha da hareketlenecektir. Malatya’nın ulaşım ve iletişim altyapısının güçlendiriyor, tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’yı da geleceğe hazırlıyoruz. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir geleneğin temsilcileri olarak, ülkemiz ve Malatya için düşlediğimiz güzel günleri hiç durmadan çalışarak, hep birlikte inşa edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi, ödül olarak her şeyin en iyisine, en güzeline layık milletimizin hayır duası bizler için kafidir.

ifadelerine yer verdi.