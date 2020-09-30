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30 Eyl 2020 - 15:01- Spor G: 30 Eyl 2020 - 15:07

Savunmaya İtalya’dan Takviye Yolda

Yeni Malatyaspor, transfer çalışmaları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun 26 yaşındaki stoperi Wallace Fortuna dos Santos ile anlaşma sağlamak üzere.
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Süper Lig’de yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan, 3 haftada 1 puan kazanırken, kalesinde 7 gol gören Yeni Malatyaspor, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı siyahlılar, İzmir ekibi Göztepe’nin de radarında olan Brezilyalı 1,91 metre boyundaki Wallace Fortuna dos Santos ile görüşmelere başlamıştı. İtalyan gazeteci Nico Schira’nın haberine göre, Yeni Malatyaspor, Wallace ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Brezilyalı defans oyuncusu kısa bir süre içinde Türkiye’de olacak. Rio de Janeiro doğumlu olan Wallace Fortuna dos Santos’un güncel piyasa değeri 3,5 milyon Euro. Lazio ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper, daha önce Cruzeiro, Braga ve Monaco takımlarının formalarını giydi. 2019-2020 sezonunu Braga’da kiralık olarak geçiren Fortuna, Seri A’da 54 karşılaşmada görev alan Brezilyalı savunma oyuncusu, 2018-2019 sezonuna Lazio formasıyla ligde 16 karşılaşmada bin 234 dakika sahada kaldı. Geçen sezon Braga formasıyla ligde 8 maçta 657 dakika görev alan Wallace Fortuna dos Santos, 2 Allianz Cup ve 3 Avrupa Ligi maçında da forma giydi.

# süper lig, yeni malatyaspor, fortuna dos santos, göztepe, avrupa ligi

30 Eyl 2020 - 15:01 - Spor

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