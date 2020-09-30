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30 Eyl 2020 - 14:49- Spor G: 30 Eyl 2020 - 15:01

Malatya'ya Kaya Gibi Stoper!

Yeni Malatyaspor, Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya'yı renklerine bağladı.
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İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki Semih Kaya, Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen imza töreninde, başarılı stoper kendisini 2 yıllık sarı-siyahlı yapan imzayı attı.

2017 yılında 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Kaya, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak top koşturmuştu.

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30 Eyl 2020 - 14:49 - Spor

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