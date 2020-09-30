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30 Eyl 2020 - 21:35- Gündem G: 30 Eyl 2020 - 14:28

Ercan’da Baro Başkanı Adayı

Malatya Barosu avukatlarından Nazif Ercan, avukatlık bürosunda yaptığı bir basın açıklaması yaparak Malatya Barosu seçimlerinde adaylığını açıkladı. Ülke olarak son dönemlerde çok zor ve ağır bir dönemden geçtiklerini dile getiren Ercan, her alanda yaşanan bu ağır iklimin maalesef hukuk alanında da ciddi şekilde etkisini gösterdiğini ileri sürdü.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Avukat Nazif Ercan, Malatya Barosu’nun 10-11 Ekim’de yapılacak olan kongresinde Malatya Barosu için adaylığını açıkladı. Ercan,

Bütün barolar bir seçim sürecine girmektedir. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olan Malatya Barosu da kongresini yaparak yeni başkanını ve kurullarını belirleyecektir.

dedi.

SON DARBE DE VURULMUŞTUR

Yapılan anketlerde adalete olan güvenin tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu iddia eden Ercan, 

Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü gibi temel kavramlar maalesef yer ile yeksan edilmiş durumdadır. Yapılan anketlerde de adalete olan güven tarihin en düşük seviyelerindedir. Tüm bu gerçeklik yetmezmiş gibi son dönemde yapılan çoklu baro düzenlemesi ile adalet, yargı bağımsızlığı gibi hukukun en temel kavramlarına son darbe de vurulmuştur. İşte böyle bir iklimde bütün barolar bir seçim sürecine girmektedir. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olan Malatya Barosu da 10-11 Ekim 2020 kongresini yaparak yeni başkanını ve kurullarını belirleyecektir.

diye konuştu.

BAROLAR ÇÖZÜM ARAYAN BİR KURUMDUR

Ercan, baroların bağımsız yargının temel kurucu unsurlarından olan avukatların meslek örgütü olduğunu ifade ederek,

Bu yönü ile biz avukatların mesleki sorunları ile ilgilenen ve çözüm arayan bir kurumdur. Barolar meslek örgütü olmanın yanı sıra aynı zamanda bulunduğu şehirde hukuku, yargı bağımsızlığını, demokrasiyi, ezilen kesimleri, kadınları, çevreyi, hayvan haklarını koruyan bir sivil toplum örgütüdür. Tüm bu bilgiler ışığında arz ettiğim şekilde baro yaratma ümidi ile baro adaylığımı açıklıyorum.

dedi.

# malatya barosu, nazif ercan, avukat, baro adaylığı

30 Eyl 2020 - 21:35 - Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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