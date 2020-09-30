30 Eyl 2020 - 21:35- Gündem

Ercan’da Baro Başkanı Adayı

Malatya Barosu avukatlarından Nazif Ercan, avukatlık bürosunda yaptığı bir basın açıklaması yaparak Malatya Barosu seçimlerinde adaylığını açıkladı. Ülke olarak son dönemlerde çok zor ve ağır bir dönemden geçtiklerini dile getiren Ercan, her alanda yaşanan bu ağır iklimin maalesef hukuk alanında da ciddi şekilde etkisini gösterdiğini ileri sürdü.