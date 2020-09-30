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30 Eyl 2020 - 14:05- Gündem G: 30 Eyl 2020 - 14:17

Depremden Sonra Korkarak Yaşıyorlar

24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, Elazığ ve Malatya’nın dışında Adıyaman’ın Sincik ve Gerger ilçelerinde de ağır hasara neden oldu. Elazığ depreminin en fazla etkilediği yerleşim yerlerinden Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesi Çükan Mahallesi'nin zemini kayıyor.
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Depremde en fazla hasar alan yerleşim yerleri arasında Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesi Çükan Mahallesi bulunuyor. Mahallede ikamet eden 47 yaşındaki Mehmet Çetin, deprem esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

“HASARLI EVLERDE OTURMAK ZORUNDAYIZ”

Yaklaşık 70 hanenin bulunduğu mahallenin zemini depremle birlikte kaymaya başladı. Daha önceki yıllarda da toprak kaymasının yaşandığı Çükan Mahallesi sakinleri aynı korkuyu depremle birlikte yeniden yaşadı. Depremle birlikte kayalıklarda kütle harekatına bağlı kopmalar, tarlalarda zemin kayması yaşandı. Yaşanan heyelan ile birlikte evlerde de hasar oluştu. Depremden hemen sonra bazı evler boşaltıldı ancak birçok kişi bu evlerde yaşamaya devam etti. Deprem konteyneri dağıtıldığını ancak birçok ailenin 7-8 kişi olmasından dolayı konteynerlere sığamadığını dile getiren mahalle sakinleri, hasarlı evlerde oturmak zorunda olduklarını belirtti. Derin çatlaklı ya da yıkılan duvarlar, çöken ve kayan zeminlere rağmen evlerde oturmaya devam eden mahalle sakinleri, çaresiz oldukları için bu evlerde oturmak zorunda olduklarını ifade etti.

Yetkililer, Sincik ve Gerger ilçelerinde ‘hak sahipliği’ çalışması yapıldığını belirtti. Sivrice depreminin ardından ‘Genel Hayatı Etkinlik’ oluru alınmasının ardından Adıyaman’ın Sincik ve Gerger ilçelerinde toplam 790 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Kurulan hak sahipliği komisyonları 2 aylık çalışmanın ardından ‘talep taahhütname’ alıyor. 2 Ekim’de sona erecek olan ‘hak sahipliği’ çalışmasının ardından, bu talepler değerlendirilecek. Yer tespiti yapılmasının ardından TOKİ tarafından konut yapılacağı öğrenildi. Sincik ilçesinde 304, Gerger’de 486 ağır hasarlı ev, her iki ilçede 448 ağır hasarlı ahır tespit edildi. (İHA)

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30 Eyl 2020 - 14:05 - Gündem

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