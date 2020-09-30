30 Eyl 2020 - 20:00- Sağlık

Obez Çocuklar Daha Sık Hastalanıyor!

Günümüzde kilo artışı çok sık görülmekle beraber birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Diyetisyen Burcu Çoban, “Zayıflık gibi aşırı kilo da pek çok soruna yol açıyor. Obez çocuklar diğerlerine göre daha fazla enfeksiyona yatkın oluyorlar” dedi.