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30 Eyl 2020 - 20:00- Sağlık G: 30 Eyl 2020 - 14:05

Obez Çocuklar Daha Sık Hastalanıyor!

Günümüzde kilo artışı çok sık görülmekle beraber birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Diyetisyen Burcu Çoban, “Zayıflık gibi aşırı kilo da pek çok soruna yol açıyor. Obez çocuklar diğerlerine göre daha fazla enfeksiyona yatkın oluyorlar” dedi.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Anne-babalara önemli görevler düştüğünü söyleyen Diyetisyen Burcu Çoban,

Çocuk yaşta edinilen alışkanlıkların yaşam boyu sürdüğü düşünülürse, sağlıklı beslenme ve sporu yaşamın bir parçası haline getirmek gibi davranış şekilleri ebeveynler tarafından çocuklarına gösterilerek öğretilebilir.

diye konuştu.

ÖĞRENMEDE GÜÇLÜK YAŞIYORLAR

Dyt. Burcu Çoban,

Yapılan çalışmalarda, yetersiz ve dengesiz beslenen çocukların dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı, öğrenmede güçlük çektikleri ortaya konmuştur. Çocuğun bu dönemde düzenli olarak yaptığı spor etkinlikleri, sağlıklı bir fiziksel yapının gelişmesini sağlarken; ileriki dönemde, sağlıklı beslenme ile birlikte birçok kronik hastalığın oluşma riskini de azaltmaktadır.

şeklinde konuştu.

VİTAMİNLERİ BESİNLERDEN ALIN

Beslenme bozukluklarının bağışıklık sistemini zayıflatarak sık sık enfeksiyonlara yol açabildiğine değinen Çoban,

Özellikle 1 yaşına kadar anne sütü ile beslenmiş bebekler sütteki koruyucu hücreler ve antikorlar sayesinde daha az enfeksiyon geçirirler. Daha ileriki yaşlarda tüm besin gruplarını dengeli oranlarda içeren, yaşa uygun beslenme programı bünyeyi güçlü tutar. Sağlıklı beslenen kişinin sürekli vitamin alması gerekli değildir. Ancak vücutta birtakım vitaminlerin eksik olduğu saptanırsa vitamin kullanılabilir. Vitaminleri doğal besinlerden almak daha yararlıdır. Örneğin turunçgillerin bol tüketimi önerilir.

açıklamalarını yaptı.

Zayıflık gibi aşırı kilonun da pek çok soruna yol açtığını ifade eden Çoban,

Obez çocuklarda enfeksiyonlara yatkınlık artmıştır. Bu çocuklarda üst solunum yollarında yağ birikimi sonucu daralma olabilir, sık enfeksiyon görülebilir.

dedi.

ÇOCUK BESLENMESİNDE OLMAZSA OLMAZLAR…

Çocukların günlük yaşamlarında tüketmesi gerekenleri Burcu Çoban şu şekilde açıkladı:

Çocuklar her gün iki-üç bardak süt veya süt ürünü tüketmelidirler. Tüketilen süt günlük ve pastörize olmalıdır. Hiç süt içmeyen bir çocuk eğer yoğurt veya ayran tüketiyorsa, süt tüketimi için zorlanmamalıdır. Tavuk, balık ve kırmızı et dönüşümlü olarak çocuğa sevdiği şekilde verilmelidir.  Çocukların beslenmelerinde en gerekli olan besin türü sebzelerdir. Hemen hemen bütün vitaminler farklı sebze ve meyvelerde bulunur. Bu nedenle çocuğa sebze-meyve yedirirken mümkün olduğunca çeşitlilik sağlanmalı, aynı zamanda mutlaka mevsimine uygun sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Başta ekmek olmak üzere diğer karbonhidrat kaynakları da çocukların beslenmesinde önemli bir besin grubudur. Sadece yetişkinler değil çocuklar da beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekleri tüketmelidir. Kuru baklagiller olarak adlandırılan kuru fasulye, nohut, mercimek; haftada iki-üç kez çocuklara mutlaka verilmelidir. Çocukların bağırsaklarının düzgün çalışması için lifli besinler oldukça önem taşır. Çocukların sıvı ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar sudan karşılamaları sağlanmalıdır. Çocukların beslenmesinde karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri fast food yiyeceklerdir.  Bu tür yiyecekleri evde hazırlamak çok daha sağlıklı olur. Çikolata, bisküvi, gofret gibi atıştırmalıkların yerine de meyve, evde yapılmış az yağlı kurabiye, kekler tercih edilmelidir.

# obezite, diyetisyen burcu çoban, vitamin, besinler, sağlıklı yaşam, dengesiz beslenme, süt ve süt ürünleri, aşırı kilo

30 Eyl 2020 - 20:00 - Sağlık

Muhabir Sinem Hatun Davut

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