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30 Eyl 2020 - 13:30- Gündem

Malatya’dan Azerbaycan’a Tam Destek

Ermenistan’a dünyayı dar eden Azerbaycan’a Malatya’dan da destek geldi. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları İl Başkanlığı tarafından 10’larca araçla bir konvoy oluşturuldu ve Azerbaycan’a ‘yanındayız’ mesajı verildi.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığı ilk günden beri Azerbaycan’a tam destek veren Türkiye, bir Millet, iki devlet düsturuyla hareket ediyor. Bu bağlamda bütün Türkiye’de olduğu gibi Malatya’dan da Azerbaycan’a ve ordusuna tam destek geldi. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları İl Başkanlığı tarafından 10’larca araçla bir konvoy oluşturularak, Azerbaycan’a ‘yanındayız’ mesajı verildi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan araçlardan oluşan konvoy Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yanındaki alanda toplandı. Burada bir basın açıklaması yapan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları İl Başkanı Serkan Aybar sözlerine Azerbaycan’a selam ileterek başladı.

HAK GELDİ, BATIL ZAİL OLDU

Türkiye ve Azerbaycan’ın bir millet 2 devlet olduğunu ifade eden Başkan Aybar, “Selam olsun bu dünyada Ermenilere hakkını bırakmayan Azerbaycan ordusuna ve Mehmetçiklerimize. Bizler de Malatya’dan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları olarak Azerbaycan Türklerinin yanlarında olduğumuzu ve onlarla beraber her daim mücadeleye devam edeceğimizi bilmelerini istiyoruz. Hak geldi, batıl zail oldu. Bizler bir millet 2 devletiz. Tüm Türkiye olarak Azerbaycan Türklerinin, kardeşlerimizin yanındayız. Nasıl ki, Türk’ün gücü dünyada hissettiriliyorsa Azerbaycan Türklerinin gücü de aynı eş değerdedir. Bizler Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında değiliz, bizler Azerbaycanlıyız, Azerbaycanlılar da bizler. Rabbim bu mücadeleyi başarıyla muzaffer eylesin. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin, ruhları şad olsun. ‘La galibe illallah’ diyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra konvoy, Belediye binasının önünden Malatya’nın birçok Caddesi’nden kornalar eşliğinde dolaşarak Azerbaycan’a destek verdi.

# azerbaycan, ermanistan, tÜrkİye, karabağ, serkan aybar, malatya büyükşehir belediyesi, 15 temmuz milli irade ocakları, mehmetçik

30 Eyl 2020 - 13:30 - Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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