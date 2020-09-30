Tarihi Eser Kaçakçılarına Darbe!

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğünce; Silah Ticareti kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; daha önce Malatya’da meydana gelen işyeri kurşunlama, araç kurşunlama, silahla kasten yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen M.U, S.U, S.U isimli şahıslara yönelik 3 ayrı adreste yapılan arama neticesinde tarihi eser niteliği taşıyan 289 adet sikke, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet pompalı tüfek ve şarjör, 31 adet dolu fişek, 1 adet fişek, 18 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs tarihi eser kaçakçılığı kapsamında gözaltına alındı, 1 şahsın da tehdit ve çocuğun alıkonulması ve kaçırılması, basit yaralama suçlarından arandığı tespit edildi. (Haber Merkezi)