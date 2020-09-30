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30 Eyl 2020 - 13:20- Asayiş

Tarihi Eser Kaçakçılarına Darbe!

Malatya polisi tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 289 adet sikke ele geçirildi.
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğünce; Silah Ticareti kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; daha önce Malatya’da meydana gelen işyeri kurşunlama, araç kurşunlama, silahla kasten yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen M.U, S.U, S.U isimli şahıslara yönelik 3 ayrı adreste yapılan arama neticesinde tarihi eser niteliği taşıyan 289 adet sikke,  1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet pompalı tüfek ve şarjör, 31 adet dolu fişek,  1 adet  fişek, 18 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs tarihi eser kaçakçılığı kapsamında gözaltına alındı, 1 şahsın da tehdit ve çocuğun alıkonulması ve kaçırılması, basit yaralama suçlarından arandığı tespit edildi. (Haber Merkezi) 

# tarihi eser kaçakçılığı, malatya İl emniyet müdürlüğü, silah ticareti, kom Şube müdürlüğü, malatya cumhuriyet başsavcılığı

30 Eyl 2020 - 13:20 - Asayiş

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