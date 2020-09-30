Tarihi Eser Kaçakçılarına Darbe!

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğünce; Silah Ticareti kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; daha önce Malatya’da meydana gelen işyeri kurşunlama, araç kurşunlama, silahla kasten yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen M.U, S.U, S.U isimli şahıslara yönelik 3 ayrı adreste yapılan arama neticesinde tarihi eser niteliği taşıyan 289 adet sikke, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet pompalı tüfek ve şarjör, 31 adet dolu fişek, 1 adet fişek, 18 adet dolu kartuş ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şahıs tarihi eser kaçakçılığı kapsamında gözaltına alındı, 1 şahsın da tehdit ve çocuğun alıkonulması ve kaçırılması, basit yaralama suçlarından arandığı tespit edildi. (Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.