Yeni Doğu Garajı Hizmete Girdi

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Doğu Garajı, Esnafının talebi doğrultusunda çalışmalar başlatan Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen, ihalesi yapılan ve gerekli tadilat çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete hazır hale getirildi.

GÜRKAN: MALATYA’YI BİRLİKTE KALKINDIRACAĞIZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

Biz bir yola çıktık. Bu yol kutlu bir yol. Bu yol vefa yolu. Bu yol Millete hizmet etme yolu. Ak Partimizin bir sloganı var; ‘Onlar konuşur biz yaparız’. Önümüzdeki yıllarda herkes Malatya ile ilgili konuşulan sorunların çözüldüğünü görecek. Hizmete elverişli üretken bir yönetim anlayışı oluşturduk. Bunun sonucu Milletvekillerimiz ile birlikte, Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıf ve Dernekler ile beraber, mesai arkadaşlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte şehirde birlikte ortak iradeyle yönetme anlayışı temel esas alınmasını söyledik. Bunun sonucunda Malatya’nın yıllardır bekleyen sorunları bir bir çözülmeye başladı. Bu sorunlar Kuzey ve Güney Kuşak yolları, Çevre yolu, Vagon Onarım Fabrikası, Yimpaş bir yandan bu sorunlar çözülürken bir yandan da Malatya’nın geleceği için önemli yatırımlara imza atıyoruz. Yeni Şire Pazarı, Lisanslı Depoculuk Projesi, Buğday Pazarı, yeni bir fuar merkezi gibi birçok projeyi de hayata geçiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın genelinde altyapı çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. İlçelerimizde kanalizasyon sularının içme suyu kaynaklarına karışmasını engellemek için altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bunun yanında ilçelerimizde 12 arıtma tesisi için gerekli ihale çalışmalarımızı başlattık. Göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi araç filosunun yaş ortalaması 30-35 civarındaydı. Araç filomuzu gençleştirmek için yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde hem ulaşım hem de yeni iş makineleri alarak hizmete sunduk. Bu hizmetlerimizin yanında Malatya’daki yeşil dokunun artırılması için başlatmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Malatya’mıza İnderesi bölgesinde ilk etabı 100 dönüm olan ve toplamda 3 bin dönümlük bir park kazandırdık. Ayrıca Yeşilyurt ve Battalgazi bölgelerimizde de park çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmekte. Yapımı devam eden parklarımızı tamamen vatandaşlarımızın kullanabilecekleri şekilde dizayn ediyoruz. Ticari alanların olmadığı, yoğunlukla yeşilin hâkim olduğu parkları hizmete sunacağız. Bizim insanımız ferasetlidir. Bizim insanımız iğnenin yıldızında Hindistan’ı seyreder. Yapmacık, yapıyormuş görünmekle fotoğraf siyaseti ile bir yerlere varamayız. Cumhurbaşkanımız ‘ Millete hizmet eden o milletten sevgide, sempatide alır’ diyor. Bizde Milletin hizmetkârıyız.

şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZ MEMNUN”

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise yaptığı konuşmada,

Büyükşehir Başkanımızın Malatya’ya yeni bir yatırımını bütün esnafımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

diyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’a teşekkür etti. Çalık,

Siz nasıl çile çekersiniz, siz nasıl yorulursunuz, siz nasıl mücadele edersiniz en iyi bilenlerden biriyim. Yıllara mazhar olan bu sıkıntıyı sonlandırmak için önceki belediye başkanlarımızda bunun için mücadele ettiler ama her defasında bu mücadelede memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak gerekiyordu. Bugün bu memnuniyeti yukarıya çıkarmak için ne istiyorsanız ben varım diyen Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan’ı canı gönülden kutluyorum. Doğu Garajının bütün esnafını memnun etmiştir, vatandaşlarımızı memnun etmiştir Allah razı olsun.

ifadelerine yer verdi. (Bülten)