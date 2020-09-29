Kumar Cezası!

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ise bir işyerinde 7 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. 125 TL para ile 4 adet fincan ve zarlara el konuldu. Kumar oynayan 4 şahsa toplamda 8 bin 575 TL idari para cezası yazıldı.
İşletmeci hakkında Kumar Oynanması için Yer ve İmkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca söz konusu iş yerine Covid-19 tedbirlerine uymamak ve ruhsatsız çalışmaktan gerekli tutanak tanzim edildi.
Sözü edilen işyerinin mühürlenmesi için ilgili kurumlarca gerekli yazışmalar yapıldı. (İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.