Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri- Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi geçişinde meydana geldi. Kayseri’den Malatya istikametine gitmekte olan K.C. yönetimindeki 44 NU 926 plakalı Toyota marka kamyonet yol kenarındaki direğe çarparak durdu. Araç hurdaya döndü. Ağır yaralanan sürücü Ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün uyuduğu için araç kontrolünü kaybederek kazaya seneden olduğu ileri sürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)
29 Eyl 2020 - 15:28- Asayiş Güncelleme: 29 Eyl 2020 - 15:38
Uyuyan Sürücü Kâbusu Yaşadı
Kaza, Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi geçişinde meydana geldi Gürün’de meydana gelen trafik kazasında iddialara göre uyuyan sürücü yol kenarındaki direğe çarptı. Kâbusu yaşayan sürücü ağır yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.