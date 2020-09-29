29 Eyl 2020 - 14:35- Yaşam

Bir Yüzük, Bir Maaş

Dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar gün geçtikçe artıyor. Salgın, pek çok sektörü etkilediği gibi kuyumcu esnaflarını da olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş ise vatandaşın takip ettiği konular arasında yer alıyor. Türk lirasının altın karşısında değer kaybetmesi de altın fiyatlarını bir hayli arttıracak gibi gözüküyor.