Bir Yüzük, Bir Maaş

Vatandaşın altın yükseldiği zaman altın aldıklarını düşmesi halinde ise altını bozdurduklarını ifade eden kuyumcu esnafı Önder Barut,
Altın yükseldiği zaman satışlar daha fazla oluyor. Altın düştüğü zaman insanlar altını bozdurmak istiyor, daha düşer mi kaygısından dolayı ve altınlarını bozdurmaya geliyorlar. Altın yükselmeye başladığı zaman da daha da yükselir mi korkusu ile hemen altın almaya çalışıyorlar.
dedi.
“TERS BİR ORANTI VAR”
Altın piyasasındaki ters orantıdan bahseden esnaf Barut,
Altın yükseldiği zaman satışlar daha fazla oluyor. Altın düştüğü zaman insanlar altını bozdurmak istiyor, daha düşer mi kaygısından dolayı ve altınlarını bozdurmaya geliyorlar. Altın yükselmeye başladığı zaman da daha da yükselir mi korkusu ile hemen altın almaya çalışıyorlar. O yüzden çok ters bir orantı var, düştüğü zaman bozduruyorlar, yükseldiği zaman altın alıyorlar.
şeklinde konuştu.
“KUYUMCULARA AKIN EDİLDİ”
Bankaların altın ve dövize yüzde 1 oranında vergi alması halinde vatandaşın bankalar yerine kuyumcuları tercih ettiklerini söyleyen kuyumcu esnafı Barut,
Bu sene çok fazla düğün olmadığı için pek işlerimiz olmadı. Malatya’da şu anda yaklaşık 250 tane kuyumcu var. Bir pasta düşünün bu pastadan her kuyumcu bir dilim pasta alacak ama bu yıl pasta küçücük bir dilim haline geldi. Küçük dilimden ne kadar alabilirsiniz ki o yüzden bu yıl satışlarımız pekte iyi değildi. Biz bu yıl düğünlerden değil ama bankaların altına ve dövize yüzde 1’lik bir vergi uygulaması bizim işlerimizdeki hareketliliği biraz da olsa arttırdı. Bizi bu yıl bu durum kurtarmış gibi oldu. İnsanlar eskiden altın alır ve banka hesabına yazdırırdı, gram hesabı yapardı bankada fakat bankaya vergi gelince vatandaş ‘altınım elimde olsun’ mantığıyla hareket etmeye başladı. ‘Bankada duracağına yanımda dursun’ dedi. Bu sebeple kuyumculara akın edildi.
sözlerini kaydetti
“ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR”
Bu yıl işler çok kötü gitti. Hem pandemiden dolayı hem ekonomiden dolayı hem de altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı işlerimiz kötüye gitti.
kelimelerine yer veren esnaf Önder Barut,
Ama ben bir vatandaş olarak şunu söylemek istiyorum. İnsanımızın alım gücü çok düştü. Sadece altın bazında değil bugün araç alamıyorsun, beyaz eşya alamıyorsunuz hadi bunları geçelim temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta zorlanıyoruz. Ben bir kuyumcu olarak bunu söylüyorsam Allah, orta halli ya da asgari ücretle geçinenlere gerçekten yardım etsin. Ben işlerimin olmamasını da yadırgamıyorum gayet normal yani ben bu dönemde ne satabilirim ki. Bugün bir tane yüzük 2000-2500TL tutuyor, 2300 TL maaş alan bir vatandaş getirip maaşını bir yüzüğe mi verecek. Ben bunu beklemiyorum artık. Ülkenin genel ekonomik sıkıntısından dolayı TL’nin dolara, altına, Euro’ya karşı çok değer kaybetmesinden ötürü çok zor günler bizi bekliyor.
cümlelerini kullandı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.