Busabah Malatya Busabah Malatya
29 Eyl 2020 - 14:17- Spor G: 29 Eyl 2020 - 14:26

İş Adamı Teoman Mutlu’dan Gevrek’e Sert Sözler: “Ben Utanıyorum Sen Nasıl Utanmıyorsun”

Malatya İdmanyurdu ve Malatyaspor USA kulüplerinde başkanlık yapan iş adamı Teoman Mutlu, sert bir açıklamayla Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek’e yüklendi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Teoman Mutlu’nun açıklamasından bir bölüm şöyle:

26 Eylül,  Trabzonspor Hatırası, bu tarihi bir Malatyalı olarak asla unutmamak için tarihe not düşüyorum... Ey Adil Gevrek, Ey bu şehrin işlediği en büyük Günah... Onca elestiri, hakaret, nefret, kin, nasıl kaldırıyorsun? Evine girdiğinde çocuklarının yüzüne "Hadi milyonlarca Malatyalı’dan vazgeçtim" nasıl bakıyorsun... Hiç mi utanmıyor, hiç mi sıkılmıyorsun... Hiç mi kimse sana "Arkadaş yapamıyorsun, Yeter" diye dostane bir telkinde bulunmuyor... Hani gücünü nerden alıyorsun bilmiyorum ama, bu gücü altın tepsi ile önüne koyan bu şehrin siyaseti, bu şehrin ekonomisi, bu şehrin en kıymetli birleşenleri, nüfusunda Malatya yazan her bir bireyinden demi utanmıyorsun... Sahi derdin ne senin? Haftalardır sana edilen onca hakaretten, yazılandan, çizilenden "BEN UTANIYORUM" sen nasıl halen 3 maymunu oynamaktan geri durmuyorsun. Şehrin vekilleri, bu şehrin belediye başkanları, iş insanları, gazetecileri, taraftarı, sana, "artık seninle değiliz" dediklerinde, sen hangi güçle yola devam ediyor, bu şehrin bileşenlerini hangi güce güvenerek yok sayıyorsun.

# teoman mutlu, malatya İdmanyurdu, malatyaspor, adil gevrek, trabzonspor

29 Eyl 2020 - 14:17 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Taraftarlardan büyük coşku mask
Taraftarlardan büyük coşku
Yeşilyurt’un Zor Sınavı mask
Yeşilyurt’un Zor Sınavı
Umuda Yolculuk Bugün mask
Umuda Yolculuk Bugün
Oyun Kimliğimizde Sorun Yok! mask
Oyun Kimliğimizde Sorun Yok!
Malatyalı Atletlerden Büyük Başarı mask
Malatyalı Atletlerden Büyük Başarı
Trabzon’da Yankaya Düdük Çalacak mask
Trabzon’da Yankaya Düdük Çalacak
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Trabzon'da Kara Gece! mask
Trabzon'da Kara Gece!
Silahlı Kavga Can Aldı mask
Silahlı Kavga Can Aldı
Diyanet-Sen’den Zam Tepkisi “Zam Yapılmadı” mask
Diyanet-Sen’den Zam Tepkisi “Zam Yapılmadı”
İkinci El Araç Satışı Durdu mask
İkinci El Araç Satışı Durdu
Geç Maaş İddiasına Yanıt: “Amaç Farklı” mask
Geç Maaş İddiasına Yanıt: “Amaç Farklı”
Uyarıyı Kimse Duymadı! mask
Uyarıyı Kimse Duymadı!

GALERİ

HES Uygulaması Başladı mask
HES Uygulaması Başladı
Malatya’dan Azerbaycan’a Destek mask
Malatya’dan Azerbaycan’a Destek
Başkan Çınar, Başarının Anahtarını Gençlerle Paylaştı mask
Başkan Çınar, Başarının Anahtarını Gençlerle Paylaştı
Kuşların Su Keyfi mask
Kuşların Su Keyfi
Plazma Tedavisi Bilimsel Olarak Da Doğrulandı mask
Plazma Tedavisi Bilimsel Olarak Da Doğrulandı
Teknofest'e Malatya Damgası mask
Teknofest'e Malatya Damgası
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL