İş Adamı Teoman Mutlu’dan Gevrek’e Sert Sözler: “Ben Utanıyorum Sen Nasıl Utanmıyorsun”

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Teoman Mutlu’nun açıklamasından bir bölüm şöyle:
26 Eylül, Trabzonspor Hatırası, bu tarihi bir Malatyalı olarak asla unutmamak için tarihe not düşüyorum... Ey Adil Gevrek, Ey bu şehrin işlediği en büyük Günah... Onca elestiri, hakaret, nefret, kin, nasıl kaldırıyorsun? Evine girdiğinde çocuklarının yüzüne "Hadi milyonlarca Malatyalı’dan vazgeçtim" nasıl bakıyorsun... Hiç mi utanmıyor, hiç mi sıkılmıyorsun... Hiç mi kimse sana "Arkadaş yapamıyorsun, Yeter" diye dostane bir telkinde bulunmuyor... Hani gücünü nerden alıyorsun bilmiyorum ama, bu gücü altın tepsi ile önüne koyan bu şehrin siyaseti, bu şehrin ekonomisi, bu şehrin en kıymetli birleşenleri, nüfusunda Malatya yazan her bir bireyinden demi utanmıyorsun... Sahi derdin ne senin? Haftalardır sana edilen onca hakaretten, yazılandan, çizilenden "BEN UTANIYORUM" sen nasıl halen 3 maymunu oynamaktan geri durmuyorsun. Şehrin vekilleri, bu şehrin belediye başkanları, iş insanları, gazetecileri, taraftarı, sana, "artık seninle değiliz" dediklerinde, sen hangi güçle yola devam ediyor, bu şehrin bileşenlerini hangi güce güvenerek yok sayıyorsun.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.