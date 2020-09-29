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29 Eyl 2020 - 14:00- Spor G: 29 Eyl 2020 - 14:15

Y. Malatyaspor Divan Krl. Bşk. Yrd. Prof. Dr. Özgür Aydın’dan Adil Gevrek’e Çağrı: “Kongre Kararı Al”

Yeni Malatyaspor’un 2020’deki kötü gidişinin bu sezon da devam etmesi camiayı harekete geçirdi. İlk 3 hafta galibiyet elde edemeyerek ligin dibine demir atan sarı kırmızılı kulübün geleceği için karamsar olan Özgür Aydın, başkan Adil Gevrek’e çağrıda bulundu. “Kulübün geleceği için endişe duyuyorum” diyen Aydın, mevcut yönetimi seçimli mali genel kurul yapmaya davet etti.

Fatih Avcı
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Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Aydın sarı kırmızılı takımın kötü gidişini BUSABAH’a değerlendirdi. Aydın kulübün ekonomik yapısı hakkında ortaya atılan iddiaların şok edici olduğunu belirterek, sportif anlamda kötü gidişin kaygı verdiğini ancak mali yapının ağırlaşması halinde tablonun altından kalkılamayacağına dikkat çekti.

“TÜZÜĞÜ UYGULAMA KONUSUNDA ÇOK BAŞARILI OLAMADIK”

Aydın kulübün kuruluşunda önemli görevler üstlendiklerini hatırlatarak,

Takımın şu an bulunduğu durum için gerçekten ciddi endişe duyuyorum. Yanlış anlaşılmasın benim endişe duyduğum konu geçen yıl takımın küme düşmesi ve bu yıl ilk 3 maçta sadece 1 puan alması değil, maddi bilançosu hakkındaki söylentilerdir. Çünkü daha önce hem Malatyaspor tecrübesinde bizzat kendimizin yaşadığı hem de diğer büyükşehir kulüplerinin yaşadığı tecrübeden edindiğimiz aşikârdır ki eğer maddi bilanço ağırsa bu sadece bir alt kümeye düşmeyi değil ardı sıra amatör kümeye kadar ilerlemeye neden oluyor. Zaten bizim bu kulübü kurup güçlü bir tüzük ve divan kurulu oluşturmaktaki amacımız bunu engellemekti. Bu konuda çokta başarılı olduğumuzu söyleyemem. Tüzüğün birçok kez düzgün bir şekilde işletilemediğini gördük.

dedi.

“ACİLEN SEÇİMLİ MALİ KONGRE KARARI ALINMALI”

Elinde belge olmadan kimseyi yargılayamayacaklarını aktaran Aydın,

Şahsen bir bilim adamı olarak elimde bilgi belge olmadan hiç kimse hakkında bu kararı vermek haddim değil ama hesap istemenin hem divan kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak hem de bir Malatyasporlu olarak hakkım olduğunu düşünüyorum. Şu an yönetimdeki insanlarla ilgili bu konuya dair olumlu ya da olumsuz bir görüşüm söz konusu değil ancak kamuoyunun ve başta büyükşehir belediye başkanı olmak üzere şehrin ileri gelenlerinin bu konuda bir denetim istediği aşikârdır. Dolayısıyla ivedilikle seçimli olağanüstü mali kongrenin toplanması gerekmektedir. Zaten bu yönetim bu mali kongrede denetlenip kendilerinin de ifade ettiği gibi herhangi bir kusurları yok ise karşılarına başka bir aday çıkmayacak ve seçimi kazanıp yollarına devam edeceklerdir. Ben bu yöntemin Yeni Malatyaspor'un geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

İfadelerini kullandı.

# yeni malatyaspor, adil gevrek, özgür aydın, malatyaspor

29 Eyl 2020 - 14:00 - Spor

Muhabir Fatih Avcı

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