29 Eyl 2020 - 14:00- Spor

Y. Malatyaspor Divan Krl. Bşk. Yrd. Prof. Dr. Özgür Aydın’dan Adil Gevrek’e Çağrı: “Kongre Kararı Al”

Yeni Malatyaspor’un 2020’deki kötü gidişinin bu sezon da devam etmesi camiayı harekete geçirdi. İlk 3 hafta galibiyet elde edemeyerek ligin dibine demir atan sarı kırmızılı kulübün geleceği için karamsar olan Özgür Aydın, başkan Adil Gevrek’e çağrıda bulundu. “Kulübün geleceği için endişe duyuyorum” diyen Aydın, mevcut yönetimi seçimli mali genel kurul yapmaya davet etti.