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29 Eyl 2020 - 18:15- Sağlık G: 29 Eyl 2020 - 13:51

Vatandaş Bu Ürünleri Tercih Ediyor

Vatandaşlar koronavirüs salgını döneminde en çok propolis, zerdeçal, zencefil, arı sütü, bal ve polen gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünleri tercih etti. Malatya’da da vatandaşın tercihi bu ürünlerden yana oldu.
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Koronavirüs salgınının Türkiye'de yaygınlaşmasının ardından vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirebilmek için aktarlara akın etti. Vatandaşlar en çok propolis, zerdeçal, zencefil, arı sütü, bal ve polen gibi doğal ürünleri tercih etti. Pandemi sürecinde vatandaşların en fazla propolis, çörek otu yağı, zencefil, zerdeçal gibi ürünleri tercih ettiklerini belirten Dilek Kunduz,

Bunların hepsinin antioksidan özelliği var ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için en fazla bunları tercih ettiler. Tabii bir ara sumak çıkmıştı, sumağa çok fazla talep vardı. Çoğunluk olarak bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünler arı sütü, bal, polen, bitkilerden özellikle defne yaprağı, çünkü akciğerleri temizlediği için çok fazla talep vardı. Ben en fazla özellikle propolisi tavsiye ediyorum. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bununla birlikte aynı zamanda doğal antibiyotik olduğundan dolayı onu tavsiye ediyorum. Ondan sonra zencefil, zerdeçal, bunların hücre yenileyici özellikleri olduğu için bunları tavsiye ediyorum. Sumak genellikle faranjite iyi geliyor. Onu biraz daha arka planda tutuyorum ama defne yaprağı akciğerleri temizlediği için onu tabii ki başta tavsiye edebilirim.

dedi.

“NEFES AÇMAK İÇİN ANDIZ PEKMEZİNİ ÖNERİYORUZ”

Nefes darlığı çeken vatandaşlara andız pekmezi ve meyan kökünü önerdiklerini söyleyen İsmail İnce ise,

Pandemi sürecinde müşterilerimiz daha çok zencefil, zerdeçal, toz tarçın, propolis damlası ve macunlarını, bağışıklık sistemini güçlü tutacak şeyler tercih ediyorlar. Bu tür ürünlere daha çok rağbet gösteriyorlar. Zencefilin tanesi, tarçının tanesi, ıhlamur, bu tür şeyler de kullanılıyor. Bunlara daha çok talep oluyor. Nefes açmak için andız pekmezini öneriyoruz, meyan kökünü öneriyoruz, zencefil, zerdeçalı öneriyoruz. Bunlar nefes açıcı özelliklere sahip ürünler.

diye konuştu.

“PROPOLİS DAMLAYI ÖZELLİKLE KENDİM DE KULLANIYORUM”

Vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için kendilerine arı sütü, bal, polen karışımları, propolis damla, zencefil, zerdeçal ve özel karışımlar tavsiye ettiklerini kaydeden Nurettin Tezevvel de,

Bunlardan da bayağı fayda gören müşterilerimiz oldu. Bizim tavsiyemiz arı sütü, bal ve polen bütün vitaminleri içerdiği için bağışıklık sistemini yükseltiyor. Bunu tavsiye ediyoruz müşterilerimize. Propolis damlayı özellikle tavsiye ediyoruz ve kendim de kullanıyorum. Zencefil ve zerdeçal zaten hepimizin bildiği güzel bir bitki, bunu tavsiye ediyoruz. Normal bildiğimiz klasik ürünler ama genelde bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütü, bal, polen ve propolisleri tavsiye ediyoruz.

şeklinde konuştu.

“SOLUNUM YOLLARINI AÇAN ŞEYLERE DAHA ÇOK RAĞBET GÖSTERİYORLAR”

Vatandaşların televizyonlardan çok fazla etkilendiğini dile getiren Yunus Hakkı Eşit ise,

Vatandaşlar daha çok bağışıklık sistemini kuvvetlendirici şeyler alıyorlar. Mesela bunlar propolis, C vitamini, arı ürünleri gibi bağışıklık sistemini ve solunum yollarını açan şeylere daha çok rağbet gösteriyorlar. Tabii bunda televizyonda çıkan şeyler de etkili oluyor.

ifadelerini kullandı.(İHA)

# koronavirüs, propolis, pandemi dönemi, zerdeçal, zencefil, arı sütü, bağışıklık sistemi, nefes darlığı, dilek kunduz, antioksidan

29 Eyl 2020 - 18:15 - Sağlık

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