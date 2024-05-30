Elazığ'da trafik kazasında TIR ağaca çarptı: Sürücü yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, trafo kulübesi yüklü bir TIR'ın ağaca takılması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay, Beyzade Efendi Bulvarı'nda gerçekleşti.
Kazada, A.İ.Ö. yönetimindeki 06 CZR 947 plakalı TIR, yol kenarındaki bir ağaca çarptı ve devrildi. Sürücü, ağacın devrilmesiyle meydana gelen kazada hafif yaralanırken, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücünün ambulansta tedavisi yapılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Trafik kazası nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucunda tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.