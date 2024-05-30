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Elazığ'da trafik kazasında TIR ağaca çarptı: Sürücü yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, trafo kulübesi yüklü bir TIR'ın ağaca takılması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay, Beyzade Efendi Bulvarı'nda gerçekleşti.

Elazığ'da trafik kazasında TIR ağaca çarptı: Sürücü yaralandı mask
Elazığ'da trafik kazasında TIR ağaca çarptı: Sürücü yaralandı
Elazığ'da trafik kazasında TIR ağaca çarptı: Sürücü yaralandı
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, trafo kulübesi yüklü bir TIR'ın ağaca takılması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay, Beyzade Efendi Bulvarı'nda gerçekleşti.

Elazığ'da trafik kazasında TIR ağaca çarptı: Sürücü yaralandı

Kazada, A.İ.Ö. yönetimindeki 06 CZR 947 plakalı TIR, yol kenarındaki bir ağaca çarptı ve devrildi. Sürücü, ağacın devrilmesiyle meydana gelen kazada hafif yaralanırken, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücünün ambulansta tedavisi yapılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da trafik kazasında TIR ağaca çarptı: Sürücü yaralandı

Trafik kazası nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucunda tekrar trafiğe açıldı.

Elazığ'da trafik kazasında TIR ağaca çarptı: Sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 May 2024 - 23:26 - Asayiş

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