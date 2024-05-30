Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Çamurlu TOKİ konutlarında son durum Çamurlu TOKİ konutları kuraya girecek mi?

İkiz depremlerin ardından Malatya’da TOKİ konutları yükselmeye başlarken, biten konutlar ise kuraya girmeyi bekliyor. Vatandaşlar bir an önce konutlarına kavuşmayı beklerken BUSABAH Medya Çamurlu TOKİ konutlarını gezdi. İşte Çamurlu TOKİ konutlarında son durum.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20337108/camurlu-toki-konutlarinda-son-durum-camurlu-toki-konutlari-kuraya-girecek-mi



Esenlik indirim çadırından yeni görüntüler Kimi sabah namazında geldi kimi eşini kaybetti

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik marketlerde 34’üncü yıl dönümüne özel kampanya düzenledi. Kampanyaya yönelik olarak Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasına kurulan çadır ile indirimli ürünler sunuldu. Fakat oluşan izdiham ve bitmek bilmeyen kuyruklar ile kaş yapayım derken göz çıkarıldı. Kimi sabah namazında alanda olurken kimi kalabalıkta eşini kaybetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20338087/esenlik-indirim-cadirindan-yeni-goruntuler-kimi-sabah-namazinda-geldi-kimi-esini-kaybetti



Battalgazi Belediyesi o sözleşmeyi imzaladı

Battalgazi Belediyesi ve Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesi, belediye bünyesinde çalışan memurların haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu sözleşme kapsamında, 2024-2025 yıllarını içeren bir dönem için memurlara ödenen sosyal denge tazminatında yüzde 120'lik bir artış gerçekleştirildi. Detaylar haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20338634/battalgazi-belediyesi-o-sozlesmeyi-imzaladi



Malatya Kürecik Üssü kapatılacak mı?

Kürecik Radar Üssü Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Kürecik Mahallesi’nde bulunan bir askeri tesistir. İsrail’in Filistin’e yaptığı katliamlar sonrasında bir kez daha ön plana çıkan Kürecik Üssü, füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemi olarak kullanılmak üzere kuruldu. Son zamanlarda ise birçok kişi tarafından sorulan ‘Kürecik Üssü kapatılacak mı?’ sorusu merak konusu oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20339496/malatya-kurecik-ussu-kapatilacak-mi



Kızağa çekilen akademisyeni susturamadılar Vatandaş hangi hasar tespitine güvenecek: Gözlemsel mi, deneysel mi?

Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği bölümlerinde hasar tespit ile ilgili bir dersin olmadığını kaydeden İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, böyle bir dersin müfredata eklenmesinin faydalı olabileceğini belirti. Yapılan hasar tespitlerde gözlemsel tespit yerine deneysel tespitlere güvenilmesi gerektiğini ifade eden Aluçlu, “Yapılan hasar tespiti gözlemselse ona çok güvenemeyiz. Deneysel yapılan işlemlere güvenebiliriz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20340011/kizaga-cekilen-akademisyeni-susturamadilar-vatandas-hangi-hasar-tespitine-guvenecek-gozlemsel-mi-deneysel-mi



Malatya’da 7 büyüklüğünde deprem olabilir mi?

Malatya ile birlikte 11 ili vuran ve büyük kayıplara neden olan 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında meydana gelmesi muhtemel depremler de merak konusu oldu. Fay hatlarını ve üretebilecekleri deprem potansiyeli hakkında araştırma yapan vatandaşlar hangi fayın kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini de sorguluyor. Peki Malatya’da 7 büyüklüğünde deprem olabilir mi?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20340448/malatyada-7-buyuklugunde-deprem-olabilir-mi



Umudun adı Mehmet Amca! 94 yaşında kanseri yendi

Malatya'da, kolon kanseri tanısı konulan 94 yaşındaki Mehmet Yüksek yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Mehmet Yüksek, evine döneceği için sevinçli olduğunu söylerken Cerrahi Onkoloji Uzmanı Mehmet Onur Gül kanserde erken tanının önemine vurgu yaptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20341726/umudun-adi-mehmet-amca-94-yasinda-kanseri-yendi



Kadircan Esen: İnşaat Mühendisliği okurken hasar tespiti eğitimi almadık Hasar tespit raporları bilimsel değil mi?

Malatya’da hasar tespit konusunda yaşanan eksikliklere dikkat çeken Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Derneği (DAİMFED) Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, bir inşaat mühendisi olarak okulda hasar tespitle alakalı eğitim almadıklarını ve 6 Şubat depremleri sonrasında hasar tespit için sahaya genç ve tecrübesiz ekiplerin gönderilmesinin yaşanan sıkıntıların daha da artmasına sebep olduğunu belirtti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20342062/kadircan-esen-insaat-muhendisligi-okurken-hasar-tespiti-egitimi-almadik-hasar-tespit-raporlari-bilimsel-degil-mi



Kapalı Çarşı’da kurşun sesleri yankılandı

Malatya’da bugün Kapalı Çarşı’da yaşanan iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi yakalandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, olay anına dair tüm detayları kamuoyu ile paylaştı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20343417/kapali-carsida-kursun-sesleri-yankilandi