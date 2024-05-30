Yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır’dan Malatya’ya gelen yük treni, Ergani ilçesinde hemzemin geçitte otomobile çarptı; 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Malatya’ya giden yük treni, Salar köyü mevkiinde hemzemin geçitte 26 TR 173 plakalı otomobile çarptı. Kazada, A.G. ve N.G., hafif yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.