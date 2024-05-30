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Yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı

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Diyarbakır’dan Malatya’ya gelen yük treni, Ergani ilçesinde hemzemin geçitte otomobile çarptı; 2 kişi yaralandı.

Yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı mask
Yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı
Yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı
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Diyarbakır’dan Malatya’ya gelen yük treni, Ergani ilçesinde hemzemin geçitte otomobile çarptı; 2 kişi yaralandı.

Yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı.

Yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Malatya’ya giden yük treni, Salar köyü mevkiinde hemzemin geçitte 26 TR 173 plakalı otomobile çarptı. Kazada, A.G. ve N.G., hafif yaralandı.

Yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Yük treni otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 May 2024 - 23:09 - Asayiş

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