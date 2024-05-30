Malatya’da TYP’li çalışanlar için umut vadeden haber Görüşmeler yapıldı

Malatya’da 6 Şubat’tan sonra TYP kapsamında işe alınan çalışanlarla ilgili bir gelişme yaşandı. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’da TYP ile işe alınanların durumunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Okay Memiş ile görüştü.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“AFAD Başkanımız Sayın Okay Memiş'i ziyaret ettik. Geçen hafta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın Başkanlığında 11 ilin milletvekilleri ve ilgili kurumlarımızın yöneticileriyle birlikte bir toplantı yapmış, notlarımızı almıştık. Malatya'mız özelinde yapılan ve yapılacak çalışmalarımızı geniş kapsamda değerlendirmek için AFAD Başkanımızla detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. Malatya'mızda yapılan ve yapımı devam eden konut ve diğer tüm projeleri istişare ettik”

diye konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak, şu bilgileri de aktardı:

“Bu kapsamda; 75 konteyner Kentimizde toplam 37 bin 27 konteyner kuruldu (29.284 kent, 7.743 kırsal).

Konteynerlerde toplam 119 bin 604 afetzede hemşehrimiz yaşamaktadır.

65 bin 717 konut inşa edilecek (53.387 kent, 12.330 kırsal).

33 bin 310 konut ihalesi yapıldı (21.548 kent, 11.762 kırsal).

32 bin 407 konut ihalesi planlandı (31.839 kent, 568 kırsal).

Malatya'mızda yapımı devam eden konut projelerimizin ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız uhdesinde devam eden koordine işlerle birlikte; yaz dönemi kura çekim tarihlerimiz üzerinde konuştuk. Ayrıca çok önemli bir husus, yapılan konutlarda DSİ, AFAD ve Karayollarımızın iş bölümü içerisinde gerçekleştirdikleri tüm alt yapı/üst yapı çalışmaları ve bu çalışmaların etap etap süreçleri ile birlikte finansman desteği talep edilen hususları da konuştuk. Bu noktada isale hatlarında yapılan çalışmalar, konut, su depoları gibi hiyerarşik olarak AFAD bünyesinde olmasa dahi koordine olarak gitmesi gereken tüm hususları konuşup alanlara göre eşgüdüm, hız ve finans konusunda alınması gereken tedbirleri konuştuk.

TYP’Lİ ÇALIŞANLARIN DURUMU

TYP ile çalışanlara ilişkin de bilgi veren Ölmeztoprak,

“Tüm bunların yanı sıra TYP programı ile çalışan hemşehrilerimizin istihdamlarında AFAD ölçeğinde 6 Şubat asrın felaketi ertesi çadırlarda çalışmaya başlayan tüm arkadaşlarımızın afet yönetimine dair yetişmiş bir personel haline geldiklerini ve işin devamında süreç içerisinde oluşan bilgi ve liyakati de altını çizerek dile getirdik. TYP konusunda tüm şehrimizde bize gelen talepleri ve detay hususları ilettik. Tüm bu bütüncül çalışmaların en olumlu neticelerini elde etmeye dair 7/24 esasına göre çalışmaya devam ediyoruz. AFAD Başkanımıza Malatya'mıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum”

sözlerini aktardı.

BAKAN YERLİKAYA İLE TYP GÖRÜŞMESİ

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, aynı zamanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmelere ilişkin de şunları aktardı:

“6 Şubat depremleri sonrasında Malatya'mızda İçişleri Bakanlığımız ölçeğinde şehrimizin ihtiyaçlarını, hizmet sürecini ve hemşehrilerimizin taleplerini değerlendirdik. 6 Şubat Asrın Felaketini yaşayan Malatya’mızda, Emniyet Müdürlüğümüzle tüm detaylarını takip ettiğimiz emniyet mensuplarının görevlendirilmesi sayısı ve süreç içerisindeki durumlarını istişare ettik, hizmet binalarının yapım hızlarının yanı sıra AFAD ölçeğinde yapılan işler ve devam sürecinde, koordine programlarına eklenmesini talep ettiğimiz bazı finans konularını detaylı bir şekilde görüştük. Malatya'mıza bu açıdan da çok güzel dönüşlerimiz olacak inşallah…

Özellikle, hak sahipliği süreci ardından koordine devam eden tüm çalışmaları ve ekonomimizin dinamizmini kazanması açısından önemli olan kırsal ve kentsel üstyapı/altyapı rehabilite hizmetleri ve yanı sıra afet konumlanması açısından hak sahipliği, TYP ve her noktada İçişleri Bakanlığımızdan optimize bir bakış açısı rica ettik. Bu konulardaki olumlu dönüşleri de sahamızda görmeye devam edeceğiz inşallah… İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya Malatya'mıza olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”