Kapalı Çarşı’da kurşun sesleri yankılandı

Malatya’da bugün Kapalı Çarşı’da yaşanan iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi yakalandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, olay anına dair tüm detayları kamuoyu ile paylaştı.

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 17.30 sıralarında Kapalı Çarşı içerisinde meydana geldi. Malatya Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde iş yerini kurşunlayan şahsın önce burada biriyle hummalı bir şekilde konuştuğu, sonra sırtından silahı çıkarıp iş yerine sıktığı görülüyor.

Kapalı Çarşı’da bulunan bir iş yerinin kurşunlanması olayı çevredekileri korkuttu. İş yerine yönelik ateş ederek olay yerinden kaçan şüpheli S.K. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Şahıs, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı. Şahısla ilgili işlemler devam ediyor.