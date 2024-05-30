Kapalı Çarşı’da kurşun sesleri yankılandı

Malatya’da bugün Kapalı Çarşı’da yaşanan iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi yakalandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, olay anına dair tüm detayları kamuoyu ile paylaştı.
Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 17.30 sıralarında Kapalı Çarşı içerisinde meydana geldi. Malatya Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde iş yerini kurşunlayan şahsın önce burada biriyle hummalı bir şekilde konuştuğu, sonra sırtından silahı çıkarıp iş yerine sıktığı görülüyor.
Kapalı Çarşı’da bulunan bir iş yerinin kurşunlanması olayı çevredekileri korkuttu. İş yerine yönelik ateş ederek olay yerinden kaçan şüpheli S.K. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.
Şahıs, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı. Şahısla ilgili işlemler devam ediyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.