- Asayiş

Kapalı Çarşı’da kurşun sesleri yankılandı

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Malatya’da bugün Kapalı Çarşı’da yaşanan iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi yakalandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, olay anına dair tüm detayları kamuoyu ile paylaştı.

Kapalı Çarşı’da kurşun sesleri yankılandı mask
Kapalı Çarşı’da kurşun sesleri yankılandı
Kapalı Çarşı’da kurşun sesleri yankılandı
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Malatya’da bugün Kapalı Çarşı’da yaşanan iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi yakalandı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, olay anına dair tüm detayları kamuoyu ile paylaştı.

Kapalı Çarşı’da kurşun sesleri yankılandı

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 17.30 sıralarında Kapalı Çarşı içerisinde meydana geldi. Malatya Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde iş yerini kurşunlayan şahsın önce burada biriyle hummalı bir şekilde konuştuğu, sonra sırtından silahı çıkarıp iş yerine sıktığı görülüyor.

Kapalı Çarşı’da kurşun sesleri yankılandı

Kapalı Çarşı’da bulunan bir iş yerinin kurşunlanması olayı çevredekileri korkuttu. İş yerine yönelik ateş ederek olay yerinden kaçan şüpheli S.K. isimli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Kapalı Çarşı’da kurşun sesleri yankılandı

Şahıs, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alındı. Şahısla ilgili işlemler devam ediyor.

Kapalı Çarşı’da kurşun sesleri yankılandı

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30 May 2024 - 22:20 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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