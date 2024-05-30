TikTok yeniden gündemde: TikTok neden yasaklanmalı? TSK TikTok’u yasakladı mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi herkesin gündeminde. Buna göre TSK personelinin TikTok kullanmaması, sosyal medyada sorun oluşturabilecek paylaşımlar yapmaması gibi önlemlerin alınması öngörülüyor. Peki, TikTok neden yasaklanmalı? İşte bazı görüşlere göre sebebi…

TikTok, kısa video paylaşımı odaklı bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılar, genellikle videolar oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirler. TikTok, özellikle müzik ve dans içeren eğlenceli içeriklerin yanı sıra komedi, moda, güzellik, spor ve diğer birçok konuda çeşitli içerikler sunar. Platform, kullanıcıların yaratıcılıklarını sergilemelerine ve geniş bir izleyici kitlesiyle etkileşime girmelerine olanak tanır. Özellikle gençler arasında popüler olan TikTok, kullanıcıların kendi videolarını oluşturmalarına ve diğer kullanıcıların içeriklerini beğenmelerine, yorum yapmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır.

TikTok'un özellikleri arasında filtreler, efektler, müzik eklemek için geniş bir kütüphane ve kullanıcılar arası etkileşimi artırmak için çeşitli etkinlikler ve meydan okumalar bulunur. Platform, mobil cihazlarda kullanılabilir ve kullanıcılar genellikle akıllı telefonlarından TikTok uygulamasını kullanarak videolar oluşturur ve paylaşır.

TİKTOK NEDEN YASAKLANMALI?

TikTok'un yasaklanması gerektiği düşüncesini destekleyen birkaç argüman var:

Gizlilik ve veri güvenliği endişeleri: TikTok'un sahibi olan ByteDance, kullanıcıların kişisel verilerini toplama ve bu verileri Çin hükümetiyle paylaşma iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum, birçok ülkenin TikTok'un kullanımını kısıtlamasına veya yasaklamasına neden oldu.

Çocukların korunması: TikTok, genellikle genç kullanıcılar arasında popülerdir ve bu da çocukların çevrimiçi güvenliğini etkileyebilir. İçerik filtreleme ve yaş sınırlamalarının etkinliği sorgulanabilir ve çocukların zararlı içeriklere maruz kalma riski bulunabilir.

Zihinsel sağlık etkileri: TikTok'un sürekli kullanımı, dikkat dağınıklığına, konsantrasyon eksikliğine ve diğer zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle gençler arasında, bu tür platformlarda geçirilen uzun sürelerin zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Kültürel ve siyasi etkiler: TikTok'un, kullanıcılar üzerindeki kültürel ve siyasi etkileri tartışmalıdır. Bazıları, platformun belirli bir politikayı veya ideolojiyi desteklediğini veya yaydığını iddia ederken, diğerleri ise bu tür bir etkinin kullanıcıları manipüle etme potansiyeli olduğunu savunur.

Ancak, TikTok'un yasaklanması tartışmalı bir konudur ve yasaklama kararlarının dikkatlice değerlendirilmesi gerekir.