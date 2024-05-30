Hepsi birbirinden ilginç: Hamilelikte 6 batıl inanç

Hamilelik dönemi başlı başına bir zorlukken bazı batıl inançlar ise kadınların kendilerini kötü hissetmelerine veya farklı hareketlerde bulunmalarına neden olabiliyor. İşte bazı batıl inançlar ve Türk kültüründe karşımıza çıkan ilginç düşünceler…

Hamilelik dönemi, birçok kültürde çeşitli batıl inançlarla çevrilmiştir. İşte bazı yaygın olanlardan birkaçı:

Ay tutulması ve doğum: Bazı kültürlerde ay tutulması sırasında doğum yapmanın bebeğe zarar vereceğine inanılır. Bu nedenle, o dönemde hamile olan kadınların evde kalmaları ve mümkünse yatışmaları önerilir.

Çeşitli yiyecek ve içecekler: Bazı geleneklere göre, hamile kadınlar belirli yiyecek ve içecekleri tüketmemelidir. Örneğin, bazı toplumlarda balık yemenin bebeğin cildine zarar vereceğine inanılır veya kafein tüketimi bebekte kalp atışlarını artırabilir.

Görünüm ve duygu: Bazı insanlar, hamile kadınların korkutucu görüntülerden veya olumsuz duygulardan kaçınması gerektiğine inanırlar. Örneğin, kötü bir şey duymak veya bir cinayet görmek, bebeğin ruh halini etkileyebilir.

Kötü göz: Bazı kültürlerde, hamile kadınların kıskançlık ve kötü niyetli bakışlardan korunması gerektiğine inanılır. Bu nedenle, nazara karşı koruyucu takılar veya uygulamalar kullanılabilir.

Cinsiyet tahmini: Bir bebeğin cinsiyeti hakkında yapılan tahminlerde, bazı batıl inançlar mevcuttur. Örneğin, karnın şekli, anne adayının iştahı veya hamilelik belirtileri gibi faktörlerin cinsiyeti belirlediğine inanılır.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE BAZI İNANÇLAR

Hamile bayanın aşerme döneminde canının istediği her şeyi yemek durumundadır. Yemediği ya da yiyemediği takdirde avuç içini üç kere yalar. Aksi takdirde bebeğin sakat doğacağına inanılır.

Hamile kadın aşerme döneminde kediyi tekmelerse çocuğun tüylü olacağına inanılır.

Aşeren kadının ciğer yediği takdirde çocuğun vücudunda benler oluşacağına inanılır.

Yumurta yerse bebek gamzeli olur, ayva yerse bebeğin cildi güzel olur.

Hamile kadının karnı sivri ise çocuğun erkek, sağ tarafına doğru toplu olursa kız olacağına inanılır.

Hamileyken merdiven altından geçmek bebeğin zayıf olmasına neden olur.

Bu batıl inançlar genellikle tıbbi gerçeklerle çelişir ve bilimsel kanıtlara dayanmaz. Hamilelik sürecinde, doğru ve güvenilir bilgilere dayalı tıbbi tavsiyelerin alınması önemlidir.