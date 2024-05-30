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Hakkari'de yağmurdan sonra mahsur kalan 8 berivan kurtarıldı

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Hakkari'nin Beçelan yaylasında yaşanan olayda, koyun sağımı için yaylaya çıkan 8 berivan yağan yağmurun ardından çamura saplanarak mahsur kaldı.

Hakkari'de yağmurdan sonra mahsur kalan 8 berivan kurtarıldı mask
Hakkari'de yağmurdan sonra mahsur kalan 8 berivan kurtarıldı
Hakkari'de yağmurdan sonra mahsur kalan 8 berivan kurtarıldı
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Hakkari'nin Beçelan yaylasında yaşanan olayda, koyun sağımı için yaylaya çıkan 8 berivan yağan yağmurun ardından çamura saplanarak mahsur kaldı.

Hakkari'de yağmurdan sonra mahsur kalan 8 berivan kurtarıldı

Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Beçelan yaylasında meydana gelen bu durum, ekiplerin hızlı müdahalesiyle son buldu.

Hakkari'de yağmurdan sonra mahsur kalan 8 berivan kurtarıldı

Hakkari Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine Arama ve Kurtarma Ekibi ile İl Özel İdaresi ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Hakkari'de yağmurdan sonra mahsur kalan 8 berivan kurtarıldı

Ekiplerin yağan yağmur nedeniyle çamura saplanan araçlarla mahsur kalan 8 berivana güvenli bir şekilde ulaşarak tahliye ettiği ifade edildi. Ayrıca, berivanlara ait aracın da İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda çamura saplandığı yerden çıkarıldığı kaydedildi.

Hakkari'de yağmurdan sonra mahsur kalan 8 berivan kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 May 2024 - 21:42 - Gündem

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