Hakkari'de yağmurdan sonra mahsur kalan 8 berivan kurtarıldı

Hakkari'nin Beçelan yaylasında yaşanan olayda, koyun sağımı için yaylaya çıkan 8 berivan yağan yağmurun ardından çamura saplanarak mahsur kaldı.

Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Beçelan yaylasında meydana gelen bu durum, ekiplerin hızlı müdahalesiyle son buldu.

Hakkari Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine Arama ve Kurtarma Ekibi ile İl Özel İdaresi ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Ekiplerin yağan yağmur nedeniyle çamura saplanan araçlarla mahsur kalan 8 berivana güvenli bir şekilde ulaşarak tahliye ettiği ifade edildi. Ayrıca, berivanlara ait aracın da İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucunda çamura saplandığı yerden çıkarıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı