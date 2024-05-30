Adana'da yolcunun ölümüne neden olan şoföre 6 yıl hapis talebi

Adana'da yaşanan olayın ardından özel halk otobüsü şoförü Vedat K., taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitmek için bindiği otobüste dengesini kaybeden Hatice Sabahi'nin ölümüyle sonuçlanan olayda, şoförün kapıları kapatmadan hareket etmesi kusur olarak belirlendi. Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Vedat K.'nın kusurlu bulunduğu vurgulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.