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Adana'da yolcunun ölümüne neden olan şoföre 6 yıl hapis talebi

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Adana'da yaşanan olayın ardından özel halk otobüsü şoförü Vedat K., taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Adana'da yolcunun ölümüne neden olan şoföre 6 yıl hapis talebi mask
Adana'da yolcunun ölümüne neden olan şoföre 6 yıl hapis talebi
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Adana'da yaşanan olayın ardından özel halk otobüsü şoförü Vedat K., taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Adana'da yolcunun ölümüne neden olan şoföre 6 yıl hapis talebi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitmek için bindiği otobüste dengesini kaybeden Hatice Sabahi'nin ölümüyle sonuçlanan olayda, şoförün kapıları kapatmadan hareket etmesi kusur olarak belirlendi. Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Vedat K.'nın kusurlu bulunduğu vurgulandı.

Adana'da yolcunun ölümüne neden olan şoföre 6 yıl hapis talebi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 May 2024 - 21:34 - Asayiş

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