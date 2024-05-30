Adana'da yolcunun ölümüne neden olan şoföre 6 yıl hapis talebi

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Adana'da yaşanan olayın ardından özel halk otobüsü şoförü Vedat K., taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitmek için bindiği otobüste dengesini kaybeden Hatice Sabahi'nin ölümüyle sonuçlanan olayda, şoförün kapıları kapatmadan hareket etmesi kusur olarak belirlendi. Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Vedat K.'nın kusurlu bulunduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı