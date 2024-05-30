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Dağda ayağı kırıldı, helikopter ile kurtarıldı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırklar köyünde mantar toplamak için dağa çıkan N.K., düşerek ayağını kırdı.

Dağda ayağı kırıldı, helikopter ile kurtarıldı mask
Dağda ayağı kırıldı, helikopter ile kurtarıldı
Dağda ayağı kırıldı, helikopter ile kurtarıldı
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Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırklar köyünde mantar toplamak için dağa çıkan N.K., düşerek ayağını kırdı.

Dağda ayağı kırıldı, helikopter ile kurtarıldı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dağda ayağı kırıldı, helikopter ile kurtarıldı

Yaralı vatandaşın alınması için İl Jandarma Komutanlığından destek istendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı şahıs askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dağda ayağı kırıldı, helikopter ile kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 May 2024 - 21:29 - Gündem

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