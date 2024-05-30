Dağda ayağı kırıldı, helikopter ile kurtarıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırklar köyünde mantar toplamak için dağa çıkan N.K., düşerek ayağını kırdı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralı vatandaşın alınması için İl Jandarma Komutanlığından destek istendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı şahıs askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.