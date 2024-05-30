30 May 2024 - 21:25 - Yaşam

Kars'ta kadın çiftçilere süt ürünleri üretimi eğitimi verildi

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kadın Çiftçiler Öğreniyor, Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçleniyor Projesi" kapsamında kadın çiftçilere somatik hücre sayısının düşürülmesi ve peynirde starter kültürün artırılması konularında eğitim verdi.