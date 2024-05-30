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Kars'ta kadın çiftçilere süt ürünleri üretimi eğitimi verildi

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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kadın Çiftçiler Öğreniyor, Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçleniyor Projesi" kapsamında kadın çiftçilere somatik hücre sayısının düşürülmesi ve peynirde starter kültürün artırılması konularında eğitim verdi.

Kars'ta kadın çiftçilere süt ürünleri üretimi eğitimi verildi mask
Kars'ta kadın çiftçilere süt ürünleri üretimi eğitimi verildi
Kars'ta kadın çiftçilere süt ürünleri üretimi eğitimi verildi
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Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kadın Çiftçiler Öğreniyor, Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçleniyor Projesi" kapsamında kadın çiftçilere somatik hücre sayısının düşürülmesi ve peynirde starter kültürün artırılması konularında eğitim verdi.

Kars'ta kadın çiftçilere süt ürünleri üretimi eğitimi verildi

Merkez Hacıveli köyünde düzenlenen 'Büyük Baş Hayvancılıkta Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu'na katılan kadın çiftçiler, uygulamalı eğitimlerin ardından başarılı bir şekilde yazılı sınavlarını tamamladılar.

Kars'ta kadın çiftçilere süt ürünleri üretimi eğitimi verildi

Tarım ve Orman Müdürlüğü, eğitimlerin farklı köylerde planlı olarak devam edeceğini belirtti.

Kars'ta kadın çiftçilere süt ürünleri üretimi eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 May 2024 - 21:25 - Yaşam

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