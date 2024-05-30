Kars'ta kadın çiftçilere süt ürünleri üretimi eğitimi verildi

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kadın Çiftçiler Öğreniyor, Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçleniyor Projesi" kapsamında kadın çiftçilere somatik hücre sayısının düşürülmesi ve peynirde starter kültürün artırılması konularında eğitim verdi.
Merkez Hacıveli köyünde düzenlenen 'Büyük Baş Hayvancılıkta Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu'na katılan kadın çiftçiler, uygulamalı eğitimlerin ardından başarılı bir şekilde yazılı sınavlarını tamamladılar.
Tarım ve Orman Müdürlüğü, eğitimlerin farklı köylerde planlı olarak devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.