Hatay'da anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü

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Hatay’ın Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi’nde meydana gelen anız yangını, Serinyol İtfaiye Müfrezesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Hasat edilen buğdaydan kalan anızların yanmaya başlaması üzerine ihbar alan itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir müdahale ile kısa sürede kontrol altına aldı ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı