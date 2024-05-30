- Asayiş

Hatay'da anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay’ın Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi’nde meydana gelen anız yangını, Serinyol İtfaiye Müfrezesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'da anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü mask
Hatay'da anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay’ın Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi’nde meydana gelen anız yangını, Serinyol İtfaiye Müfrezesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'da anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Hasat edilen buğdaydan kalan anızların yanmaya başlaması üzerine ihbar alan itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir müdahale ile kısa sürede kontrol altına aldı ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Hatay'da anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Antakya, Arpahan Mahallesi, anız yangını, Hasat, Buğday

30 May 2024 - 21:22 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL