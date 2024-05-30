Denizde boğulma riskini azaltan bu önerilere dikkat!

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte serinlemek ve eğlenmek amacıyla başta çocuklar olmak üzere birçok kişi denize yüzmeye gidiyor. Ancak unutulmaması gereken nokta, bilinçsiz yüzme girişimleri boğulma tehlikesiyle sonuçlanabiliyor.

Peki, yüzerken boğulma riskini azaltmak için nelere dikkat edilmeli? Hangi yüzme stilleri en güvenli stillerdir? Detaylar haberimizde…

İşte denizde boğulma riskini azaltan basit ama etkili öneriler:

Denizde yüzme becerilerini geliştirmek için yüzme kurslarına katılmak önemlidir. Sırt üstü ve karın üstü yüzme gibi temel teknikleri öğrenmek, su üzerinde kontrol sağlar ve enerji tasarrufu yapmanıza katkı sağlar.

TEMEL BECERİLER ÖNEMLİ

Özellikle denizlere kıyısı olmayan şehirlerde çoğu kişi havuzlarda yüzüyor. Ancak havuzda yüzmek ile denizde yüzmek arasında çok büyük farklar bulunuyor. Bu nedenle denizde yüzerken temkinli olmak gerekiyor. Derin sularda yüzme becerileri edinmek, denizin güvenli bir şekilde keşfedilmesine olanak tanır. Derin suda yüzme esnasında düzenli nefes alma ve dönüş teknikleri gibi temel beceriler önemlidir.

YÜZME MESAFESİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAYI ÖĞRENİN

Denizde yüzme sırasında su altında doğru yönde kalabilme becerisi de oldukça önem arz etmektedir. Dalgaların etkisi altında bile yüzme rotasını korumak için su altında nefes almayı ve yüzme mesafesini göz önünde bulundurmayı öğrenin.

SAKİNLEŞMEYE ÇALIŞIN

Denizde boğulma tehlikesi altında olduğunuzu hissettiğinizde panik yapmayın. Sırt üstü yüzme pozisyonuna geçin, derin nefes alın ve sakinleşmeye çalışın. Çevredeki insanlardan yardım isteyin veya çevrenizdeki nesneleri kullanarak kendinizi yüzdürmeye çalışın.

EN UYGUN ZAMAN VE KOŞULLARI SEÇİN

Denizde yüzmeye başlamadan önce hava ve deniz koşullarını dikkatlice inceleyin. Güçlü akıntılar, dalga boyu ve rüzgar gibi faktörler, yüzme deneyiminizi etkileyebilir. Denizde yüzmek için, en uygun zamanları ve koşulları seçin.

YÜZME BECERİLERİNİZİ GELİŞTİRİN

Yüzme becerilerinizi düzenli olarak geliştirerek ve deniz güvenliği kurallarını takip ederek, denizdeki tehlikeleri en aza indirgeyebilir ve sıcak havalarda denizde yüzme keyfini güvenle çıkarabilirsiniz. Bilinçli yüzme alışkanlıkları, denizdeki kazaları önlemek için önemlidir.

KARADAN ÇOK UZAKLAŞILMAMALI

Yüzme biliyor olsanız bile denizde yüzerken karadan çok uzaklaşmamalı ve çevredeki insanların sizi rahat bir şekilde görüp duyabileceği alanlarda yüzmelisiniz aksi takdirde herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda çevredekilerden yardım alamayabilirsiniz.

Son olarak denizde yüzerken kullanılan bazı materyallerde sizi boğulma gibi tehlikelere karşı koruyacaktır. Özellikle can simidi kullanımı hayati önem taşımaktadır.