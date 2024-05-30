MTÜ’de Kariyer Okulu sertifika programı düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi birlikteliğinde gerçekleştirilen “Kariyer Okulu” programının sertifika töreni düzenlendi.

13-14 Ocak 2024 ile 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında 16 farklı alanda eğitim alarak süreci başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi. Törene Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, MİMSAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

16 FARKLI ALANDA TOPLAM 32 SAAT SÜRDÜ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende söz alan Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İnanç Alikılıç konuşmasında,

“Değerli öğrencilerim, kariyer okulu programına katılarak kendiniz için çok önemli bir şey yaptınız. İş hayatına atılmak için gerekli taşlardan birini yerine koydunuz. İş hayatı gerçekten emek istiyor, gerçekten çaba istiyor. Burada alacağınız dört senelik eğitim iş hayatınıza atılmanız için yeterli olacak ama yükselmeniz için daha fazlasına ihtiyacınız var. Onun için şu anda kendi hedefleriniz bağlamında kariyerinizi planlamanız ve süreci yönetmeniz gerekiyor. İşte biz bu bağlamda size 16 farklı alanda toplam 32 saat süren kariyer okulu projesini hayata geçirdik. Bu eğitimin içerisinde kariyer planlama vardı, yazılım uygulamaları vardı, diksiyon vardı, etkili konuşma, sosyal medya kullanımı olmak üzere toplamda on altı farklı eğitim vardı. 85 öğrencimiz kariyer okulu sertifika programında sertifika almaya hak kazandılar, tebrik ederim. Bundan sonra özgeçmiş bilgilerinize ekleyeceğiniz ne kadar fazla sertifika olursa rakiplerinizin bir adım önünde olmanızı sağlayacak aktivitelerde o kadar yer almış olursunuz. Bu durum beklentiniz olan işe ulaşmanıza da yardımcı olacaktır. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma merkezi olarak bu tarz etkinliklerin devamını planlıyor ve sizlerin de katılımını bekliyoruz”

ifadelerine yer verdi.

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli ise konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bugün Sayın Enver İlhan Bey’in girişimcilikle ilgili tavsiyelerinden istifade etmek ve Kariyer Okulu programı sertifikalarını vermek istedik. Bildiğiniz gibi MİMSAN Grup yaklaşık 40 yıldır Malatya’da hizmet veren öncü kuruluşlardan biri. Özellikle son birkaç aydır MİMSAN Grup’un Mühendislik Fakültemize de destekleri oldu. Bundan sonra enerji alanında, sanayi alanında, TÜBİTAK projelerinde beraber çalışmak için bir protokol imzalayacağız. Sayın Enver İlhan’ı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyetine dahil etmek istedik, sağ olsun bizi kırmadı, bunun için çok teşekkür ederim.”

Sürekli Eğitim Merkezi’nin TS ISO 29993 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi Belgesi aldığını ve bundan sonra verilecek sertifikaların e-devlet aracılığıyla doğrulanabileceğini belirten Prof. Dr. Recep Bentli kendilerini kırmayarak katılım gösteren MİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan’a, öğrencilere ve tüm personele teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.

MİMSAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver İlhan konuşmasında, “Kariyerin birinci basamağı dinamik olarak ruhen bağımsız olmaktır. Kişinin kendisi olması lazım. Hür ve müstakil bir zihin yapısı kişiye gerçek başarıyı getirir. Mühendis hesap eden demektir. Bunun için hendeseyi bilmek gerekir, hendese bağımsız olmaktır. Tabulardan ve limitlerden bağımsız olarak düşünmek gerekir” diyerek girişimci bir yapıda ilerlemek için bağımsız ve özgün düşünce yapısının önemini vurguladı.



Program, gerçekleştirilen konuşmaların ardından “Kariyer Okulu” katılımcılarına sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN