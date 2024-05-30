Malatya’da o kurum personel alımı yapacak Son başvuru tarihi 9 Haziran

Asrın Felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da kurum ve kuruluşlarda şehrin hızlı bir şekilde gelişip ayağa kalkması ve istihdam oranın artması için personel alımı yapılmaya başladı. Personel alımı yapacak olan kurumlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. 29 Mayıs 2024 tarihi itibari ile başlayan başvurularda son başvuru tarihi ise 9 Haziran 2024.

Peki, Malatya’da kaç personel alımı yapılacak ve hangi kriterlere dikkat edilecek, detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanan ilana göre Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 122 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Yayınlanan ilana göre mühendis, sosyal çalışmacı ile koruma ve güvenlik görevlisi sözlü sınava tabi tutulmaksızın avukat, büro ve destek personeli alanlarında olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alınacak.



Alım yapılacak iller ve merkezler şu şekilde:

“Merkez Teşkilatı, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul 1, İstanbul 2, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon”

29 Mayıs 2024 tarihi itibari ile başlayan başvurular 9 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kuruluşudur ve vakıf mallarının korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda görevlidir. Türkiye'deki vakıfların yönetimini ve denetimini yaparlar. Vakıflar, genellikle bir kişi veya kuruluş tarafından belirli bir amaca yönelik olarak kurulan ve bu amaç doğrultusunda gelirlerini kullanarak toplum yararına hizmet eden kuruluşlardır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf mallarının yönetimi, tapu işlemleri, vakıf işletmelerinin denetlenmesi gibi bir dizi görevi yerine getirir. Ayrıca, vakıfların kuruluş, tescil ve sicil işlemlerini yürütürler. Türkiye'deki tarih boyunca birçok önemli vakıf kurulmuş ve bu vakıfların varlıkları önemli bir toplumsal sermayeyi temsil etmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıfların verimli bir şekilde işlemesini sağlamak, vakıf mallarının korunması ve etkin kullanımını sağlamak için çeşitli politika ve uygulamalar geliştirir. Bunun yanı sıra, vakıfların hukuki ve mali durumunu düzenleyen yasal düzenlemelerin oluşturulmasında da rol oynarlar.