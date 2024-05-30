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Hatay'da seyir halindeki araç yandı: Maddi hasar oluştu

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Hatay’ın Antakya-İskenderun karayolu Serinyol Mahallesi kampüs kavşağında seyir halindeyken aniden alev alan hafif ticari araçta maddi hasar oluştu.

Hatay'da seyir halindeki araç yandı: Maddi hasar oluştu mask
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Hatay’ın Antakya-İskenderun karayolu Serinyol Mahallesi kampüs kavşağında seyir halindeyken aniden alev alan hafif ticari araçta maddi hasar oluştu.

Hatay'da seyir halindeki araç yandı: Maddi hasar oluştu

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangında araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Antakya-İskenderun karayolu, Serinyol Mahallesi, maddi hasar, yangın, Antakya

30 May 2024 - 20:21 - Asayiş

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