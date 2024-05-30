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Hatay'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: Moto kurye yaralandı

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Hatay’ın Antakya ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, dağlık alanda uçuruma yuvarlandı. Kazada moto kurye yaralandı.

Hatay'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: Moto kurye yaralandı mask
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Hatay’ın Antakya ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, dağlık alanda uçuruma yuvarlandı. Kazada moto kurye yaralandı.

Hatay'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: Moto kurye yaralandı


Hatay’ın Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet dağlık alanda uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan moto kurye, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 May 2024 - 20:17 - Asayiş

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