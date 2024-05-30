Kayseri'de 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplam 16 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan V.A. (28) adlı şahsın adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla V.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.A., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı