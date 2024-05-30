Kayseri'de 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplam 16 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunan V.A. (28) adlı şahsın adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla V.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.A., cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.