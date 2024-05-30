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Elazığ'da kamyon duvara çarptı: Sürücü yaralandı

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Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon duvara çarptı.

Elazığ'da kamyon duvara çarptı: Sürücü yaralandı mask
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Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon duvara çarptı.

Elazığ'da kamyon duvara çarptı: Sürücü yaralandı

Kazada sürücü yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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30 May 2024 - 20:11 - Asayiş

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