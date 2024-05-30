Elazığ'da kamyon duvara çarptı: Sürücü yaralandı

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon duvara çarptı.
Kazada sürücü yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.