AFAD yetkilisi Tatar: "Depremleri anlatırken boğazım düğümleniyor"

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 53 bin 636 kişinin hayatını kaybettiği depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depremlerin yaşandığı geceye dair duygularını paylaştı.

Prof. Dr. Tatar, Sivas'ta bir üniversite bünyesinde kurulan gönüllü arama kurtarma ekibinin sertifika töreninde yaptığı konuşmada, deprem anlarını ve sonrasındaki süreci anlattı. Törende Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü de yer aldı.

Deprem Anı ve Sonrası

6 Şubat depremlerinin büyük acılar doğurduğunu belirten Prof. Dr. Tatar, deprem gecesi yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"AFAD’da 7/24 görev yapan birisiyim. O gece saat 04:17’de telefonuma gelen mesajla uyandım. 7.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu gördüğümde gözlerime inanamadım. Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne giderek durumun ciddiyetini anladım. Türkiye'nin her yerindeki deprem gözlem istasyonları bu depremi kaydetmişti. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu o anda anladım. Soğukkanlı kalmak zorundaydık ve Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre hemen harekete geçtik. 45 dakika sonra uluslararası yardım çağrısına çıktık."

Anıların Yükü

Tatar, her 6 Şubat'ı konuşmaya başladığında duygu yüklü hale geldiğini ve boğazının düğümlendiğini ifade ederek,

"O süreci canlı canlı yaşayan bir kişi olarak gözlerim doluyor. Depremde yitirdiğimiz 53 bin 636 insanımızı tekrar saygıyla, rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Keşke bir tanesini dahi yitirmeseydik. 1999’da 17 bin civarında vatandaşımızı yitirdik, şimdi ise 53 binin üzerinde. Bu bize büyük acılar yaşattı"

dedi.

Dayanışma ve Güç Birliği

Deprem sonrası süreci büyük bir dayanışma ve güç birliği ile yönettiklerini belirten Tatar,

"O 10 dakikalık videoda aslında anlatacağım birçok şeyi özetlemiş durumdaydık. Çok büyük bir dayanışmayla bu süreci şu ana kadar çok iyi yönettik ve yönetmeye devam ediyoruz. Bu milletin bir ferdi olarak bundan gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinin, hiçbir milletinin başaramayacağı bir hikayeye hep birlikte imza atıyoruz"

ifadelerini kullandı.

Depreme Dayanıklı Yapıların Önemi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise törende yaptığı konuşmada, depreme hazırlığın en önemli ayağının depreme dayanıklı yapıların yapılması ve güvenli şehirlerin inşa edilmesi olduğunu vurguladı. Şimşek,

"Hem binaların sağlam yapılması, hem de binaların doğru zeminlere inşa edilmesi deprem riskini azaltmada kritik öneme sahip"

dedi.

Törenin Ardından

Törende, depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Sertifika töreninin ardından gönüllü arama kurtarma ekibine katılanlara sertifikaları takdim edildi.

Bu etkinlik, Türkiye'nin doğal afetlere karşı dayanıklılığını artırma ve gelecekte benzer felaketlere karşı daha hazırlıklı olma çabalarının bir parçası olarak önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı